In der Ausgabe der ZEIT Nummer 6 (vom 1. Februar 1985) behaupten Sie auf Seite 5 unter der Überschrift „Nebenverdienst“, ich betreibe mein „wichtiges Amt längst nur mit halber Kraft“, außerdem agiere ich nach Ihrer Behauptung in „einem Dutzend Funktionen in wissenschaftlichen Gesellschaften und Verlagen“ und „in leitender Stellung in zwei Unternehmen, die unter anderem Studien für das Bundesgesundheitsamt anfertigen oder – von BGA-Präsident Überla angeregt – anfertigen sollen“.