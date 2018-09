Inhalt Seite 1 — Interesse am Profit Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Maria Huber

Was lange für undenkbar gehalten wurde, hat ein führender sowjetischer Wirtschaftsexperte jetzt ausgesprochen. In Wien erklärte der Direktor des Instituts für Wirtschaft des Sozialistischen Weltsystems, Oleg T. Bogomolow, die Sowjetunion wolle im kommenden Fünfjahresplan 1986/1990 die Zusammenarbeit mit dem Westen verstärken und denke dabei auch an die Gründung gemeinsamer Unternehmen (joint ventures). Schon vor Bogomolows Ankündigung waren westlichen Botschaften in Moskau halboffizielle Pläne zugespielt worden, in denen die Möglichkeiten ausländischer Kapitalbeteiligungen an sowjetischen Unternehmen bis zu einer Höhe von 49 Prozent entwickelt werden.

Dieser sowjetische Vorstoß im Rahmen der immer intensiveren Diskussion über ökonomische Strukturverbesserungen und Reformen ist nicht nur für die westliche Geschäftswelt und Wirtschaftsdiplomatie von weitreichender Bedeutung. Er eröffnet und erweitert auch für die sozialistischen Länder ein Feld, das lange Zeit als unbegehbar erschien. Denn wenn die Sowjetunion ihre Pläne tatsächlich verwirklicht, verhilft sie einem neuen Prinzip im Wirtschaftsdenken der sozialistischen Staaten zum Durchbruch. Bisher haben nur Ungarn und Rumänien gewagt, fremde Kapitalgeber ins Land zu holen.

Nach der Ankündigung von Bogomolow, der auch zu den Beratern des verstorbenen Parteichefs Andropow gehörte, beabsichtigt Moskau, die bisher noch fehlenden gesetzlichen Voraussetzungen für die Gründung gemischter Produktionsbetriebe zu schaffen. Mit einem solchen Gesetz, das sozialistisches und kapitalistisches Mischeigentum zuließe, würde die bisher propagierte Ausweitung staatlichen Eigentums an den Produktionsmitteln unterbrochen. Dieser zentrale ideologische Grundsatz hat bis heute alle Forderungen und Versuche blockiert, die Selbständigkeit der Betriebe und die vielschichtigen Interessen der Belegschaften als dynamische Faktoren der wirtschaftlichen Entwicklung zu nutzen.

Denn gesamtgesellschaftliches Eigentum als Ziel und Voraussetzung der sozialistischen Produktion bedeutet nicht nur die fast vollständige Abschaffung von Privateigentum. Viel schwerer wiegt in der gegenwärtigen Situation: Die wirtschaftliche Lenkungspraxis der Sowjetunion beruht auf der Gleichsetzung staatlichen Eigentums mit staatlichem Besitz. Den Ministerien gehören also nicht nur die Produktionsanlagen aller Betriebe, sie verfügen auch darüber. Unter dieser theoretischen und organisatorischen Bedingung können sich Betriebe nicht unternehmerisch verhalten.

Deshalb werden an keiner Stelle der Wirtschaftshierarchie Besitzerinteressen wirksam – mit welchem Nachdruck auch immer den Betrieben und den Ministerien wirtschaftliches Verhalten als Anreiz für eine kostenbewußte und innovatorische Produktion angeordnet wird. Die Gründung von gemischten Unternehmen wird ein Beispiel dazusein, daß die Eigentumsformen auch im Rahmen des bestehenden sozialistischen Wirtschaftssystems vielfaltig sein können.

Hier haben zweifellos die ungarischen Reformen und ihre relativen Erfolge Schrittmacherdienste geleistet. Unter den „wertvollen Erfahrungen“, die sozialistische Länder beim Strukturwandel gemacht hätten und die „für die Sowjetunion lehrreich“ seien, hatte Bogomolow bereits vor zwei Jahren die ungarische Landwirtschaft und die dortige Zusammenarbeit von Genossenschaften und Betrieben hervorgehoben. Was beide Beispiele verbindet und heraushebt: Die Grundvoraussetzung für bessere wirtschaftliche Leistungen auf dem Agrarsektor und in der Konsumgüterproduktion sind die Ausdehnung des Privateigentums und des genossenschaftlichen Eigentums. Das war nur dadurch möglich, daß die Budapester Parteiführung seit Anfang der sechziger Jahre auf weitere Ausdehnung staatlichen Eigentums verzichtete. Den Ungarn erschien dies als der einzig erfolgversprechende Weg, um die Versorgung der Bevölkerung zu verbessern.