Marius Müller-Westernhagen ist auch auf einer Bühne, die mit den Requisiten des Rock ’n’ Roll vollgestellt ist, ein Schauspieler: Sein Rollenfach, das der 36jährige zwischen Verstärkertürmen und Lautsprecherboxen immer noch verkörpert, ist das des jugendlichen Helden in allen Lebenslagen. In seinen fast ausschließlich selbst geschriebenen Songs liegen Großmann und Muttersöhnchen, Maulheldentum und Kleinlautes, Imponiergehabe und Unsicherheit fast so dicht nebeneinander wie im wirklichen Leben.

Die Einschränkung ist deshalb notwendig, weil sich der Kampf dieser verwandten Gegensätze nie in einem einzelnen Lied austobt, sondern erst in der Summe der Songs erkennbar wird. Marius Müller-Westernhagen löst jede dieser Eigenschaften aus dem widersprüchlichen Wesen des Heranwachsenden, in dem die Lust, erwachsen zu werden, mit der Verlockung ewigen Kindseins konkurriert, in klassische Typen der Adoleszenz auf: den Mädchenaufreißer, den Muskelprotz, den Angeber, aber auch den Jungen, der in den Armen der Freundin Geborgenheit sucht.

Er weiß, daß diese Typen grob gezeichnet sind und daß viele seiner Zuhörer sich nur die Klischees heraussuchen, mit denen sie sich selber am liebsten identifizieren. Er kann nicht verhindern, daß der Bizeps vieler männlicher Fans sich zustimmend unter den Jacken spannt, wenn er sein Lied vom arbeitslosen Halbstarken singt, der seine Kraft und Herrlichkeit wie auf dem Fußballplatz preist „Jeder weiß der mich hier kennt/ich haue jeden aus dem Hemd.“ Die Tragik, die Marius Müller-Westernhagen eigentlich meint, ist diesem stolzen Refrain nicht anzumerken, ja, er ist vielmehr so einladend, daß seine Fans ihn berauscht mitsingen. Jeder grölt dem anderen omnipotente Drohungen zu. In einem Saal, in dem weit über tausend Leute sich so gegenseitig versichern, einander „aus dem Hemd“ Bauen zu können, ist das nicht ohne Komik.

Aber wer Texte mitsingen kann, muß sie deshalb noch nicht verstanden haben, und viele der jungen Gesichter im Publikum gehören freundlichen und netten Menschen, die eher sich ins Hemd machen als andere aus ihm hauen würden, wenn es Ernst wird. Dennoch hat die Diskrepanz aus individueller Harmlosigkeit und kollektiver Aggressionsbereitschaft etwas Beängstigendes. Denn in seiner Begeisterung, in seinem Mitsingen und Fäusterecken schwingt im Auditorium auch immer etwas von einer Art „Reichsparteitag des Rock ’n’ Roll“ mit. Manchmal läßt Müller-Westernhagen das Publikum mit Halogen-Scheinwerfern beleuchten. „Ihr seht ja richtig gut aus!“, lobt er dann, und das solcherart geschmeichelte Publikum jubelt dankbar.

Es jubelt überhaupt immer. Dauernd glimmt irgendwo ein Licht von Feuerzeugen, Wunderkerzen brennen, ständig wird geklatscht. Die Zuhörer sind in Fahrt wie sonst nur im Fußballstadion. Aber das Publikum will keine eleganten Doppelpässe sehen, das Publikum will Tore sehen, und die bekommt es, zumindest musikalisch; eine recht einfache, geradlinige Rockmusik mit klaren, leicht verständlichen Akzenten, unkomplizierten Melodien und kaum einmal unerwarteten Harmoniefolgen.

Wenn Marius Müller-Westernhagen nicht so ein guter Interpret seiner Texte wäre, käme man bei einem Besuch eines seiner Konzerte der fast ausverkauften Tournee kaum auf seine Kosten. Denn die Musik ist mit Ausnahme einiger Stücke geradezu anachronistisch, und dafür ist sie nicht homogen genug gespielt. Zumindest beim ersten Konzert in Münster, fernab der Metropolen, das im Deutsch des Show-Business gern „Warming-Up-Gig“ genannt wird, klang manches noch mulmig, und die fünf Musiker, die Müller-Westernhagen begleiten, sind zu kurz zusammen, als daß sie ein einheitliches Gruppengefüge hätten bilden können.

Aber die Koordinationsprobleme auf der Bühne interessieren die Fans wenig, und auch der defekte Computer des Keyboarders kümmert sie nicht. Sie singen jeden Refrain auswendig mit, und ihr Star ist begeistert: „Daß Ihr auch die neuen Songs schon kennt ... toll! Ihr werdet eigentlich immer unterschätzt ... Aber das hier, das spricht für euren Geschmack!“ Er sagt das so charmant, daß man ihm die Koketterie nicht übelnehmen kann. Und außerdem ist er ein Profi der Natürlichkeit, genauer: der Posen der Natürlichkeit, einer, der jede Bühne zum Wohnzimmer macht. So überzeugend ihm die Interpretation seiner Typen gelingt, so virtuos ist auch sein Spiel mit der eigenen Identität, mit der Figur Marius.