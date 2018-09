Inhalt Seite 1 — Wie Schlachten mit langen Stangen im Nebel Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Ulrich Lohmar

Politiker, Computerfachleute und Manager können aus dem Buch Paul Kevenhörsters viel lernen. Der Verfasser meint, daß sich eine neue Informationselite herausbilden könne, welche die Organisation in Politik, Verwaltung und Wirtschaft dank ihres Wissens und ihres privilegierten Zugangs zu computergestützten Informationen beherrsche. Denn: Computer erleichterten das Auffinden von Daten und vergrößerten das Informationsangebot. Doch was zunächst nur als eine Informationsflut erscheine, werde schnell zur Informationslawine. Allein die Bundesverwaltung verfüge heute über 63 Rechenzentren. Fast 9000 Computerfachleute arbeiten in der Bundesverwaltung.

Kevenhörster folgert daraus zunächst, daß das Informationsgleichgewicht zwischen Regierung und Parlament kein quantitatives, sondern ein qualitatives Problem sei. Nicht ein mangelndes Angebot an Informationen, sondern die mangelnde Verarbeitungskapazität des Parlaments sei das eigentliche Problem. Zur Zeit jedenfalls erhielten die Abgeordneten zu viele unnütze und zuwenig relevante Informationen. Der denkbare Vorteil einer parlamentarischen Kontrolle der Regierung durch Datenbanken sei nur dann wirklich auszunutzen, wenn das Parlament auch freien Zugang zu den Daten habe und wenn es darüber mitbestimmen könne, welche Daten erhoben und gespeichert werden sollten. Regierung und Verwaltung aber betrieben heute Informationsdiät. Und das heiße: Informationen, die Ansatzmöglichkeiten parlamentarischer Kritik schaffen, werden erst an nicht weitergegeben. Die dem Parlament und der Öffentlichkeit zufließenden Informationen werden so gefiltert, daß sie die Maßnahmen der Regierung rechtfertigen. Kontrolle und Kritik werden dadurch unterlaufen.

Solche Fehlentwicklungen im Bereich der Gewaltenteilung zwischen Regierung und Parlament kann man nun nicht einfach dem Computer anlasten, dessen zunächst neutrale Folgen Kevenhörster in mancherlei Vorzügen sieht:

Strukturierung des Entscheidungsfeldes

Verringerung des Zeitbedarfs für Entscheidungen

Größere Zahl von Handlungsalternativen

Erleichterung der Auswahl durch Ermittlung der Handlungsfolgen

Entwicklung von Modellen zu unabhängigen Faktoren im Entscheidungsprozeß

Ermutigung der politischen Entscheider zum Handeln

Verstärkung der Intentionalität in sozialen Beziehungen.

Bei alledem schaffe die Datenverarbeitung nicht nur direkte, sondern auch mittelbare, synthe-