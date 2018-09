Von Regina Oehler

Den Schock der Geburt überstehen die meisten Babys mit geschlossenen Augen. Was aber, wenn sie ihre Augen dann zum ersten Mal öffnen? Wenn all die Formen, Farben und Bewegungen plötzlich auf sie einfluten? Was und wie sehen Neugeborene?

Wie Säuglinge all die neuen Sinneseindrücke erleben, werden wir wohl nie in Erfahrung bringen können. Aber es gibt inzwischen eine Fülle von Befunden dazu, in welchem Alter Babys welche Elemente ihrer Umgebung wahrnehmen und unterscheiden können. Arbeitsgruppen in Cambridge, England, und in Cambridge, Massachusetts, in Frankfurt und in Pisa, in Seattle, Rotterdam und München erforschen die Entwicklung des Sehsystems vom Neugeborenen bis zum Schulkind. Das Interesse der Forscher an der kindlichen Wahrnehmung entspringt nicht bloßer akademischer Neugier. Ihre Ergebnisse haben auch eine unmittelbare klinische Bedeutung.

Bei der Geburt sind nämlich keineswegs alle Verbindungen zwischen Auge und Gehirn schon fest verdrahtet, so daß sie nur noch heranreifen müßten. Die „richtigen“, sinnvollen Verbindungen können nur dann herausgesucht und erhalten werden, wenn das Neugeborene visuelle Erfahrungen sammeln kann. Anlage und Umwelt spielen bei der Entwicklung unserer Sinnessysteme so fein zusammen, daß sich die alte Frage „ererbt oder erlernt?“ als unsinnig erweist. Fehlt die sinnliche Erfahrung, ist auch die anatomische und funktionelle Entwicklung des Sehsystems gestört. Sehfehler von Säuglingen müssen deshalb möglichst bald nach der Geburt erkannt und behandelt werden. Ein wichtiges Indiz dafür, ob die Entwicklung normal oder gestört verläuft, ist die Sehschärfe.

Die Sehschärfe, also die Fähigkeit, feine Details aufzulösen, verbessert sich in den ersten sechs Lebensmonaten eines Säuglings nahezu dramatisch. Messen läßt sich dieser Wandel mit einer Technik, die sich die kindliche Neugier zunutze macht: der preferential looking-Technik („Technik der bevorzugten Blickrichtung“). Von Geburt an schauen Kinder nämlich lieber gemusterte als einheitliche Flächen an. Bekommen sie gleichzeitig ein Gittermuster und eine einheitlich graue Fläche gleicher durchschnittlicher Helligkeit zu sehen, wenden sich die Kleinen dem Gittermuster zu. Um die Sehschärfe zu bestimmen, werden die Streifen im Gittermuster immer feiner gemacht, bis die Babys irgendwann genauso oft auf die graue Fläche wie auf das Gitter schauen: Dann ist die Grenze ihres Auflösungsvermögens erreicht.

Mit zwei Monaten, schätzen Experten für die Technik der bevorzugten Blickrichtung, ist die Sehschärfe der Säuglinge mindestens zwanzigmal schlechter als die von Erwachsenen. Schon einen Monat später ist sie allenfalls noch zehnmal schlechter. Die Leistung von sechs Monate alten Babys sei sogar, wie die Neurobiologin Janette Atkinson aus Cambridge (England) kommentiert, „gut genug, um viele der visuellen Aufgaben eines Erwachsenen zu lösen – wenn nur ihre motorischen und kognitiven Fähigkeiten auch so gut entwickelt wären. Feiner Zeitungsdruck ist wohl noch eine Herausforderung für die Sehschärfe eines sechsmonatigen Babys. Und die Aufmerksamkeit für weit entfernte visuelle Reize, wie sie etwa fürs Autofahren nötig ist, ist noch begrenzt. Aber von den meisten sechs Monate alten Babys werden solche Fähigkeiten ja auch nicht erwartet.“ (Das Zitat steht in der Fachzeitschrift Human Neurobiology, die im letzten Jahr ein ganzes Heft der Entwicklung des Sehsystems widmete.)

Während sich die Sehschärfe so drastisch verbessert, verändern auch Gewebestrukturen in Auge und Gehirn ihr Aussehen. Besonders augenfällig ist die Veränderung der Fovea, dem Bereich der Netzhaut, mit dem wir am schärfsten sehen können. Hier sind die Rezeptoren (sie empfangen Lichtreize wie Antennen) in den ersten Lebenswochen noch sehr viel kürzer und spärlicher vorhanden als beim Erwachsenen. Die Rezeptoren und die nachgeschalteten Nervenzellen der Netzhaut müssen erst noch heranreifen.