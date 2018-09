Nächtlicher Exodus aus Tigray: Nur wer den Sudan erreicht, hat eine Chance

Von Günther Mack

Tigray, Ende Februar

So geht das jetzt die dritte Nacht: Im ersten Gang quält sich der schwerbeladene Konvoi über die nicht endenden Bergketten von Eritrea, immer nach Süden, Richtung Tigray. Raus aus der mahlsandgefüllten Schlucht, hoch auf dem Kamm, ein paar Meter zum Aufatmen, dann der nächste tiefe Abstieg über Geröll und Felsbrocken, die bis dicht unter die Achsen der hochbeinigen Lkws ragen, auf Pfaden, die auf keiner Landkarte verzeichnet sind und sich nur den Augen der routinierten Fahrer als Wege zu erkennen geben.

Am nächsten Steilhang erfaßt das Licht der Scheinwerfer die Gestalt eines Mannes. Er kauert am heruntergebrannten Feuer, neben ihm auf dem Boden ein Kamelsattel, ein plastikgelber Wasserkanister, ein Sack Mehl, und merkwürdig flach und ruhig, den langen Hals hangabwärts gestreckt, ein Kamel. Aus der Gurgel des Tieres fließt Blut, versickert nach wenigen Handbreit in der Erde. Der Mann aus Äthiopiens nördlicher Hungerprovinz Tigray hatte Glück gehabt, hatte für seine Familie eine ganze Monatsration ergattert. Auf dem Heimweg war das geschwächte Lasttier zusammengebrochen. Um wenigsten das Fleisch zu retten, hatte er das Tier abgestochen. So konnte es ausbluten. In dieser Nacht war mit dem Kamel auch seine Hoffnung gestorben, die Familie vor Hunger zu bewahren. In der nächsten Woche würde er sich einreihen in den endlosen Treck der Dürreflüchtlinge.

Der Konvoi für Tigray war vor drei Tagen im Osten des Sudan zusammengestellt worden. Tagsüber wurden die aus Port Sudan angelieferten Waren verstaut, Mehl vor allem und Weizen, etwas Salz, Zucker, Milchpulver, Butteröl, Kartons mit Multivitamintabletten, Medikamente und 36 Faß Diesel, teils für die Rückfahrt, teils für die wenigen Wagen, die im Landesinneren die Weiterverteilung übernehmen. Mit Drahtseilen wird die Fracht festgezurrt. Das Ladegewicht der Lkws beträgt 15 Tonnen. Um das Pannenrisiko auf der abenteuerlichen Strecke zu mindern, werden höchstens zehn Tonnen geladen. Die Flotte besteht aus älteren Fiat-Modellen („682N3“, 177 PS), bullige Typen, aber ohne Vierradantrieb. Man hat sich auf diesen Wagen eingestellt, weil man sich seit Italiens Kolonialtagen mit Fiat-Motoren auskennt, generalüberholte Gebrauchtwagen sind in Italien noch reichlich zu haben – und schließlich hat die äthiopische Armee vom gleichen Typ noch einige Bestände. Wagen, die die gegen die Zentralregierung kämpfende Volksbefreiungsfront von Tigray (TPFL) der Armee abnimmt, können problemlos in den Fuhrpark eingegliedert werden. Bei Humera in West-Tigray fielen ihnen nicht weniger als 82 Lkw in die Hände. Die besten wurden mitgenommen, einige für das Ersatzteillager ausgeschlachtet, der schrottreife Rest gesprengt.

Nach vier Fahrten ins Landesinnere kann man die Reifen wegwerfen. Mehr als drei Fahrten pro Monat schafft keiner der hervorragend gewarteten Wagen. Per Saldo: Bei einem Bestand von nicht ganz 50 Wagen gelangen bei äußerster Anstrengung im Monat höchstens 1000 Tonnen Nahrungsmittel nach Tigray. In Tigray – halb so groß wie die Bundesrepublik – leben fünf Millionen Menschen. Drei Millionen sind unmittelbar von der Dürre betroffen. Tausend Tonnen für drei Millionen, das sind 330 Gramm pro Monat und Magen, das sind elf Gramm pro Tag. Davon lebt ein Wellensittich.