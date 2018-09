Von Michael Jungblut

Zur Zeit findet hier wieder einmal ein reiner Kreisverkehr statt“, klagt Bodo Mausolf, Personalchef des Kommunikationsunternehmens Krone in Berlin, einem Unternehmen das modernste Nachrichtentechnik produziert. „Wer Fachkräfte braucht, muß sie vor allem bei anderen Firmen abwerben“. Ähnliche Sorgen haben viele Berliner Unternehmen – obwohl in der Stadt rund achtzigtausend Arbeitslose registriert sind. „Die Zeit ist nicht allzu fern, in der wir wieder große Anwerberaktionen im übrigen Bundesgebiet starten müssen“, heißt es auch bei Siemens.

Doch es geht nicht allein darum, überhaupt Mitarbeiter zu finden; das größte Problem ist, die richtigen zu bekommen. Die Anforderungen an die Qualifikation haben sich in den vergangenen Jahren gründlich gewandelt. Die herkömmliche Pyramide steht bei vielen Firmen schon jetzt auf dem Kopf. Bei Siemens in Berlin sieht das zum Beispiel so aus: „Wir brauchen zur Zeit etwa 150 Ingenieure und Informatiker, 120 Facharbeiter und nur 80 angelernte Kräfte“. Daß diese Entwicklung nicht erst gestern begonnen hat, macht der Wandel der Belegschaftsstruktur deutlich. Während 1960 im Durchschnitt einem Angestellten noch 2,8 Arbeiter gegenüber standen, sind es heute bei Siemens statistisch nur noch 0,9 gewerbliche Mitarbeiter.

Dieser Prozeß wird sich fortsetzen. Der Aufschwung der Berliner Wirtschaft und der deutliche Wandel zu einer Innovationsstadt mit einem wachsenden Anteil von forschungsintensiven Unternehmen, die Spitzentechnologie produzieren, wird dazu führen, daß dort die zunehmende Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage am Arbeitsmarkt noch früher deutlich wird als in weiten Teilen des Bundesgebiets. Günter Braun, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Berlin, spricht deshalb davon, daß eine wahre „Qualifikationsoffensive“ eingeleitet werden müsse, damit der Aufschwung der Wirtschaft nicht an den Arbeitslosen vorbei geht.

Wirtschaftssenator Elmar Pieroth drückt das so aus: „Unser erstes Ziel, durch die Erneuerung der Berliner Wirtschaft die Beschäftigung zu stabilisieren, haben wir erreicht. Deshalb muß nun eine zukunftsbezogene Aus- und Weiterbildung ein besonderer Schwerpunkt der Politik sein. Innovationen können auf die Dauer nur mit Arbeitnehmern vorbereitet und zum Erfolg gebracht werden, die dazu motiviert und qualifiziert sind“.

Ein erster Schritt in diese Richtung wird schon bald getan. Anfang April beginnt die Gesellschaft für neue Berufe (GNB) ihre Arbeit. Es handelt sich um eine vom Senat in der Anlaufzeit geförderte Gemeinschaftsgründung von Siemens, Nixdorf und dem Berliner Software und Systemhaus PSI. „Der in wenigen Wochen beginnende erste Kurs wird noch eine beschränkte Zahl von Teilnehmern haben und soll uns helfen, Erfahrungen zu sammeln“ erläutert Helmut Hohmeyer, der von Nixdorf als Geschäftsführer zur GNB kam.

Ab 1986 geht es richtig los. Pro Jahr sollen dann sechs Kurse mit insgesamt 150 Teilnehmern durchgeführt werden. Vorgesehen sind zunächst Kurse in Kommunikationstechnologie, wobei die Bereiche Information und Nachrichtentechnik zur „Telematik“ zusammengeführt werden sollen, sowie in Marketing und Vertrieb. Später soll dann noch Fertigungssteuerung als neues Lehrgebiet hinzu kommen.