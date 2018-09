Von Hans Schueler

Er hört es nicht ungern, daß sie ihn den "Soldatenvater" nennen. Viele Tausende von Wehrpflichtigen haben ihn in zehn langen Jahren bei seinen häufigen Truppenbesuchen in der Kaserne oder im Manöver kennengelernt; viele suchten ihn in seiner Godesberger Dienststelle auf, auch schon einmal, wenn sie nichts auf dem Herzen hatten, was sie bei ihm loswerden wollten. Die Längerdienenden und die Berufssoldaten der Bundeswehr kennen ihn fast alle: Karl Wilhelm Berkhan, den Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages. Ende nächster Woche scheidet er, nach zwei Wahlperioden und nahe der Schwelle zum siebten Lebensjahrzehnt, aus seinem Amt.

Er hat es länger innegehabt als alle seine Vorgänger: der Ex-General Helmuth von Grolmann, der Ex-Admiral Hellmuth Heye – beide gingen aus persönlichen und politischen Gründen vorzeitig –, der CDU-Altparlamentarier Matthias Hoogen und der hochdekorierte Ex-Major und FDP-Abgeordnete Fritz-Rudolf Schulz.

Die anderen hatten aufbegehrt oder resigniert, bevor sie gingen. Fritz-Rudolf Schulz führte in seinem letzten Bericht bittere Klage über das mangelnde Interesse des Parlaments an seiner Arbeit und über den fehlenden Rückhalt vor allem im Verteidigungsausschuß. Und noch zu Matthias Hoogens Zeit hatten die "Blätter für deutsche und internationale Politik" das Amt des Wehrbeauftragten für "tot" erklärt und festgestellt, "daß die Aktivitäten und Berichte in und aus der Godesberger Dienststelle neben der US-Botschaft nur mühsam kaschierter Leerlauf sind, darauf angelegt, von Zeit zu Zeit die Öffentlichkeit durch Hinweise auf die eigene Existenz zu beruhigen".

Karl Wilhelm Berkhan freilich trat seinen Dienst im März 1975 unter ungleich günstigeren Bedingungen als seine beiden letzten Vorgänger an: Er war sechs Jahre lang unter den sozialdemokratischen Verteidigungsministern Helmut Schmidt und Georg Leber Parlamentarischer Staatssekretär auf der Bonner Hardthöhe gewesen, mit der politischen wie der militärischen Führung der Bundeswehr gleichermaßen vertraut. Und der Bundestag hatte den Sozialdemokraten mit überwältigender Stimmenmehrheit aller Parteien (bei nur 21 Gegenstimmen) gewählt. Mit diesen Pfunden konnte Berkhan wuchern.

Er machte es geschickt. Ein wenig sitzt der Schalk noch in seinen Augenwinkeln, wenn er sich heute an seine erste Amtsperiode erinnert: "Ich habe erst einmal das Gesetz sehr gründlich gelesen und mir danach gesagt: Der Wehrbeauftragte kann nur eine abgeleitete Kontrollfunktion haben. Der eigentliche Kontrolleur über die Wahrung der Grundrechte der Soldaten und die Grundsätze der Inneren Führung in der Bundeswehr ist das Parlament. Ich habe mich dem Parlament angeboten – nicht angebiedert, sondern angeboten, und die Zusammenarbeit ist im Laufe der zehn Jahre immer besser geworden. Ich bin auch häufig im Verteidigungsausschuß gewesen. Ich habe es nie erlebt, daß der Vorsitzende dem Wehrbeauftragten nicht Gelegenheit zu Sachäußerungen gegeben hat; es hat sich auch nie jemand über meine Äußerungen oder mein Auftreten dort beschwert."

War nicht seine vorausgegangene, langjährige Tätigkeit im Verteidigungsministerium auch eine Belastung für ihn? Die Generäle haben vielleicht gedacht: Das ist ja einer von uns, da wird es mit der Kontrolle so schlimm nicht werden.