Klassenkampf in Wyoming

"Heaven’s Gate" von Michael Cimino handelt vom "Johnson County War", der kein richtiger Krieg war, bloß ein Scharmützel auf einem Nebenschauplatz der amerikanischen Geschichte. Es war ein Rassen- und ein Klassenkampf, zwischen angelsächsischen Großgrundbesitzern, die ihre Macht zu behaupten suchten, und Einwanderern aus Osteuropa, die vom Land der unbegrenzten Möglichkeiten gehört hatten und bei ihrer Ankunft feststellten, daß andere dieses Land längst, aufgeteilt hatten, 1890 in Wyoming im Wilden Westen. Cimino will nicht Geschichtsunterricht erteilen, die historischen Fakten sind nur Auslöser für seine Fiktionen. Authentisch sind die Gegenstände, die Dekors und Requisiten. Der Aufwand, den Cimino mit der Ausstattung betrieben hat, scheint an Fetischismus zu grenzen. Aber so gelingen ihm Bilder, die mit dem üblichen Kinorealismus nichts mehr gemein haben, Bilder, denen nicht schon eine Interpretation vorausgeht, vor die keine Absicht sich gedrängt hat. Ganz anders verfährt Cimino mit den Menschen in seinem Film. Wie ein Choreograph dirigiert er die Massen, ordnet Reiterhorden, Siedlertrecks, Passanten zu stilisierten Arrangements. Womit Cimino nicht formale Spielereien betreibt. Mehr als alle Schießereien, alles Blutvergießen bewirkt das Verfahren die Brutalisierung des Geschehens: wenn etwa die kreisförmige Bewegung eines Volkstanzes auf Rollschuhen wiederaufgenommen wird beim Ritt der Siedler ums Lager ihrer Gegner, von wo aus sie dann abgeschossen werden wie die Tiere. "Heaven’s Gate" erzählt von der Geschichte Amerikas, und er erzählt von den Mythen und Träumen, die, weil sie ernst genommen wurden, diese Geschichte vorantrieben. Kris Kristofferson als unerschrockener, unbestechlicher Marshal, der, obwohl er einer anderen Klasse angehört, sich auf die Seite der Unterdrückten stellt, ist kein Mann aus dem wirklichen Leben, sondern eine Figur aus dem Genrefilm, ein echter Westerner. Er kommt von irgendwoher, trägt seinen Kampf aus, verliert und macht sich wieder davon, ins Ungewisse. Western und Wirklichkeit stehen sich feindlich gegenüber in Ciminos Film. Der Westernheld muß scheitern, weil sein Traum von Amerika der Realität Amerika? so entschieden widerspricht. Claudius Seidl

Mädchen, weich’ vom Wege nicht

"Die Zeit der Wölfe" von Neil Jordan enthält viele Merkmale, die den englischen Schauerroman des 18. Jahrhunderts prägten: unheimliche Requisiten, phantastische Landschaften, mit Fluch beladene Menschen. Etwas Wichtiges jedoch fehlt: die raffinierte Spannungstechnik, die den Leser eines solchen Romans von der ersten bis zur letzten Seite gefangennimmt. Der englische Film – in seinem Ursprungsland ein absoluter Kassenschlager – nämlich ist ein Episodenwirrwarr, von einem 13jährigen Mädchen namens Rosaleen erträumt, zusammengehalten durch das Motiv der Wölfe, die Schrecken und Angst verbreiten, sobald ihr hohes Geheul, das eigentlich nur der Revierbegrenzung dient, zu hören ist. Mit rot leuchtenden Augen bevölkern sie Rosaleens Phantasien, deren Szenerien bald eine Urlandschaft, bald ein mittelalterliches Dorf und zwischendurch ein Stück Rokoko bilden. Das Mädchen – mit totem Strickcape leicht als Rotkäppchen zu erkennen – ist mal Lauscherin (einer überdrehten, an Miss Marple erinnernden Großmutter), mal selber Fabuliererin von Geschichten, in denen Werwölfe ihr Unwesen treiben. Das gibt dem Regisseur Neil Jordan gleich mehrfach Gelegenheit zu einer blutrünstigen Umwandlung von Wölfen in Menschen oder umgekehrt. Freunde der special effects werden auf ihre Kosten kommen. Und man darf sich freuen an einem Rotkäppchen, das keck und cool dem Wolf, der fragt, ob sie sich nicht fürchte, antwortet: "Wenn ich mich fürchten würde, wäre mir auch nicht geholfen ... Ich mag die Gesellschaft der Wölfe." Ein emanzipiertes Rotkäppchen also, das sich traut und dem nicht vorm Wolfe graut? Das sicherlich ist im Sinne Angela Carters, der englischen Schriftstellerin, die am Drehbuch, dem Kurzgeschichten ihres Buches "Blaubarts Zimmer" zugrunde liegen, mitgearbeitet hat. Sie bezeichnet diesen Film als eine Pubertätsallegorie. Rosaleens Freiheit, sich zu entscheiden, wohin sie gehört und sich dem Wolf hinzugeben, wird durch den Nachspann ironisch zurückgenommen: "Die Moral von der Geschieht‘, Mädchen weich’ vom Wege nicht. (...) Merk’ dir eines, in der Nacht ist schon mancher Wolf erwacht. Weine um sie keine Träne. Wölfe haben scharfe Zähne." Anne Frederiksen

Texas, Tugend, Tapferkeit

"Ein Platz im Herzen" von Robert Benton. Edna (Sally Fields) ist eine texanische Farmersfrau zur Zeit der großen Depression, und eines Tages wird ihr Mann zufällig erschossen. Nun muß sie, die völlig Unwissende, den Kampf ums Überleben, gegen Naturgewalten, gegen eine drohende Bankrotterklärung durch die Bank allein aufnehmen. Da kein Mann mehr neben ihr wichtig ist, kann sie endlich alle Fähigkeiten und Möglichkeiten ausspielen, die sie zur Filmheldin, noch dazu mit klassisch amerikanischen Tugenden, befähigen. Erst vor wenigen Jahren entdeckte Hollywood neue Hauptrollen für Frauen: die von Selbstzweifeln und Bindungsängsten geplagten, intellektuellen Karrierefrauen! Die Zeiten sind vorbei. Die Edna in diesem Film weiß, wie sie ihren Mann zu stehen hat: mit beiden Beinen auf dem Boden, mutig, entschieden, stark, unbeugsam, nie jammernd und zu jeder Arbeit bereit. Doch das Verdienst von Bentons Film ist es auch, daß er eben nicht die Tapferkeit und Tugendhaftigkeit seiner Protagonistin verherrlicht, die sich den Luxus des Grübelns gar nicht leisten kann, sondern daß er sie als eine geschundene, unter der Last ihrer Anstrengungen beinah zusammenbrechende Frau zeigt, die inmitten bitterster Armut ihr Selbstwertgefühl nur durch ihre moralische Integrität bewahren kann. Dieser Edna gelingt es unter Aufbietung schier übermenschlicher Kräfte, ihre Farm für ein weiteres Jahr vor dem drohenden Untergang zu bewahren. Hilfe bekommt sie dabei ausschließlich von Outsidern: einem Schwarzen, Kindern, einem Blinden. Wie es weitergehen kann, bleibt offen. So bestimmt nicht. Angesichts der gegenwärtigen Verelendung vieler amerikanischer Farmer greift "Ein Platz im Herzen" ein brisantes politisches Thema auf. Der Film zeigt zwar in optisch eindrucksvollen Bildern die Kraft und Schönheit von Natur und Scholle, doch läßt er dahinter die sozialen Konflikte deutlich werden, und er erzählt davon, daß das einfache Leben einfacher Menschen nicht so einfach ist. Edna ist eine Frau, die sich bemüht, stets alles und ihr Bestes zu geben, die oft verzweifelt ist und eigentlich immer einsam. Daß sie es am Ende vorläufig schafft, läßt sie zur Heldin werden und macht "Ein Platz im Herzen" zu einem Film, in dem sich der Zuschauer von starken, schönen Gefühlen bis zum Happy-End treiben lassen kann.

Armgard Seegers