München

Helmut Sauer hat es zu etwas gebracht: Er ist Ministerialdirigent und Leiter der Verkehrsabteilung im bayerischen Wirtschaftsministerium und wohnt in Harlaching im Münchner Süden, in der besseren Gegend der bayerischen Landeshauptstadt. Am letzten Freitag hat der 20. Senat des bayerischen Verwaltungsgerichtshofs den Baustopp für den umstrittenen Großflughafen München II aufgehoben, mit dem dieselben Richter vor vier Jahren die Bauarbeiten draußen im Erdinger Moos – gut 28 Kilometer nordöstlich vom Zentrum entfernt – auf Eis gelegt hatten. Jetzt dürfen Helmut Sauer und rund 200 000 lärmgeplagte Münchner hoffen, daß spätestens 1991 der ungeliebte Flughafen München-Riem für immer verschwindet.

Doch dieser 8. März hätte für den bayerischen Staatsdiener auch ein Schwarzer Freitag werden können. Denn der Riem-Geschädigte hat am Planänderungsverfahren für das 3,4-Milliarden-Projekt kräftig mitgewirkt; die Entscheidung, den alten Flughafen am Ostrand der Stadt zu schließen, trägt ausgerechnet die Unterschrift des Harlachingers Helmut Sauer. Grund genug für die 23 Kläger gegen München II, ihre Klage auch auf diese Interessenkonstellation aufzubauen.

Zum Baustopp von 1981 hatte der Umstand beigetragen, daß der zuständige Ressortchef, Wirtschaftsminister Anton Taumann, auch noch im Aufsichtsrat der „Flughafen München GmbH“ (FMG) saß. Diesmal beließ es der Vorsitzende Friedrich Lietzow bei einer deutlichen Rüge, die „im Vorfeld der rechtlichen Bewertung“ steckenblieb. Das Wirtschaftsministerium mußte sich sagen lassen, „daß die Mitwirkung eines derart vom Fluglärm betroffenen Beamten die Glaubwürdigkeit der getroffenen Entscheidung nicht erhöht“.

Ein Drahtseilakt in der „Grenzzone von Recht und Politik“ wurde den höchsten Verwaltungsrichtern des Freistaates abverlangt: So groß war das Drängen von Staatsregierung, Landeshauptstadt München und Bundesregierung nach einem Flughafen draußen im Erdinger Moos, zu drängend das Sicherheitsrisiko und die Lärmplage im dichtbesiedelten Münchner Osten. „Wir haben uns damals ziemlich weit aus dem Fenster herausgehängt“, hatte Richter Lietzow im November zu Beginn dieser Prozeßrunde seinen eigenen Baustopp selbstkritisch kommentiert.

Diesmal übte er sich mit seinen Richterkollegen in Selbstbeschränkung. Sauers Beteiligung an der Planung reichte gerade noch dazu, den Klägern die Revision beim Berliner Bundesverwaltungsgericht zuzugestehen (eine ernste Siegchance gibt ihnen allerdings kaum jemand).

Daß die bayerische Staatsregierung kräftig bei der Frage mitgemischt hat, wie die durchgefallene Planung zu verkleinern sei, könnte „als politische Vorgabe“ zwar „die Willensbildung der zuständigen Beamten beeinflußt haben“.