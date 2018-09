Von Wolfgang Hoffmann

Den Freiburger Rechtsgelehrten Fritz Rittner hatte die illegale Parteispendenpraxis der Bonner Parteien schon 1972 „tief beunruhigt“. Heute resümiert der Jurist über seine Warnungen und Mahnungen von damals: „Ich wurde seinerzeit nicht gehört.“

Für manchen der finanzkräftigen Parteispender aus der deutschen Industrie hat das Weghören inzwischen strafrechtliche Folgen. Viele sind beschuldigt und angeklagt, einige schon zu teilweise hohen Geldstrafen verurteilt, andere warten noch auf ihren Prozeß (siehe Tabelle). Ein Ende der Prozeßserie um die illegale Parteienfinanzierung in der Bundesrepublik ist nicht absehbar.

Der Umstand, daß Spender und Spendenempfänger die Warnungen prominenter Juristen einfach in den Wind schlugen, könnte nun auch noch zivilrechtliche Folgen haben – zumindest für die Vorstände von mehr als einem Dutzend großer Aktiengesellschaften. Sie müssen damit rechnen, daß die Aktionäre das Geld zurückverlangen, daß die Vorstände direkt oder indirekt an Parteien gespendet haben. Die Begründung für die mögliche Rückforderung: Die Vorstandsmitglieder waren zu Parteispenden gar nicht befugt.

Gleichwohl flossen Millionen. Allein die drei Großbanken, die im vergangenen Jahr erstmals aufgelistet haben, was sie für staatspolitische Zwecke in der Nachkriegsära getan haben, spendeten über fünfzig Millionen Mark: Die Commerzbank gab gut elf Millionen, die Dresdner Bank 17 und der Primus des Bankgewerbes – die Deutsche Bank – sogar 29 Millionen Mark. Da das meiste Geld an die „Staatsbürgerliche Vereinigung 1954 Köln/Koblenz“ geflossen ist, darf man getrost davon ausgehen, daß es überwiegend in den Kassen der Parteien verschwand, vorwiegend denen von CDU und FDP.

Die Deutsche Bank hat ihre Spenden, die sie steuerbegünstigt verbucht hat, inzwischen nachversteuert, allerdings nur unter Vorbehalt, „da wir die Steuerpflicht bestreiten“ (Vorstandssprecher Friedrich Wilhelm Christians). Das Bestreiten dürfte weder dem Bank-Vorstand noch den Managern anderer Publikumsgesellschaften wie Daimler-Benz, Karstadt, Kaufhof oder Hoechst helfen. Denn unabhängig davon, ob die Vorstände mit ihren Parteispenden gegen Verfassungsnormen oder gegen Steuergesetze verstoßen haben, scheint ziemlich sicher zu sein, daß sie eine einschlägige Regel des Aktienrechts mißachtet haben. Die Regel lautet: „Die Hauptversammlung beschließt über die Verwendung des Bilanzgewinns.“ Mit ihren freimütigen Parteispenden aber haben viele Vorstände just das getan, was nicht statthaft ist – sie haben ohne das Plazet der Aktionäre über Teile des Gewinns verfügt.

Zwar haben Vorstände nach deutschem Aktienrecht eine ziemlich unbeschränkte Macht. In ihre Geschäftsführung mit fremdem Geld kann ihnen so leicht niemand hineinreden, doch wenn es darum geht, Profit zu verteilen, sind ihnen Schranken gesetzt. Parteispenden sind aber – so der Freiburger Jurist Rittner – Teile des Profits. Diese Rechtsauffassung, die Rittner schon 1972 in einem Festvortrag zu Ehren des Bonner Juristen Alexander Knurr vertreten hat, ist inzwischen ausführlich und in einer Dissertation des Ulmer Juristen Peter Külitz* behandelt und ausgefeilt worden.