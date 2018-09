Die Beitrittsverhandlungen mit der EG strapazieren Stolz und Geduld der Spanier

Von Peter Frey

Madrid, Anfang März

Diese Beitrittsverhandlungen wurden durch eine sehr große Ungewißheit bestimmt. Ein Schlußtermin stand nie fest. Wenn die Europäer nicht in der Lage sind, mir ein festes Datum zu liefern, stürzen sie mich in ein Abenteuer, von dem ich nicht weiß, wie es ausgeht." Manuel Marin, der Staatssekretär für die Beziehungen zwischen Spanien und der Europäischen Gemeinschaft, zieht eine traurige Zwischenbilanz. Nach 26 Monaten Verhandlungsführung in Brüssel wirkt er erschöpft und verbittert. Marin hat einen Teil seiner Ausbildung am Europa-Kolleg in Brügge absolviert und eine Zeitlang bei der Kommission in Brüssel gearbeitet, er Kennt die verschlungenen Wege der Gemeinschaft. Der 35jährige ist ein typischer Vertreter der jungen, dynamischen und pragmatischen Mannschaft, mit der Ministerpräsident Felipe González regiert. Seine Durchsetzungskraft wird in Brüsseler Verhandlungskreisen geschätzt und gefürchtet.

Marin akzeptiert, daß Bundeskanzler Kohl die Erhöhung der Eigenmittel der Gemeinschaft an die Bedingung des Beitritts Portugals und Spaniens geknüpft hat. Er hält das Junktim für den wirksamsten Hebel beim Ringen um die Süderweiterung. Doch Manuel Marin hegt weiter Zweifel, ob der Beitritt wie geplant zum 1. Januar 1986 vollzogen werden kann.

Wie er sind sich alle politischen Kräfte Spaniens einig, daß die Mitgliedschaft in der EG nicht um jeden wirtschaftlichen Preis angestrebt werden sollte. Marin ist jedoch der Meinung, die Verhandlungen hätten längst schon die politische Phase erreicht: "Es geht jetzt nicht mehr um technische Details, sondern um den politischen Willen. Es geht darum, ob die Erweiterung gewollt wird, ob die Opfer dafür geteilt werden sollen oder nicht. Die Bedingungen, die sie uns für die Fischerei und die Landwirtschaft angeboten haben, sind wirklich drakonisch."

Kapitulationsbedingungen?