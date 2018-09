Inhalt Seite 1 — Bonner Kulisse Seite 2 Auf einer Seite lesen

Tödliche Hilfe nennt Brigitte Erler, ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete und frühere Referentin im Entwicklungshilfeministerium (BMZ) ihren soeben im Freiburger Dreisam-Verlag erschienenen Bericht über ihre „letzte Dienstreise in Sachen Entwicklungshilfe“. Im Oktober 1983 hatte Brigitte Erler Bangladesch bereist und dort solche Entwicklungshilfeprojekte besichtigt, die sie maßgeblich mitbeeinflußt hatte.

Nach Rückkehr in Bonn kündigte sie ihren Job Knall auf Fall. Anlaß waren die Bangladesch-Erlebnisse: „In Bangladesch wurde mir die einzige noch verbliebene Illusion geraubt, daß wenigstens meine Projekte zur Beseitigung von Elend und Hunger beitrügen. Ich erfuhr im Gegenteil, wie jede einzelne Komponente der unter meiner Verantwortung durchgeführten Projekte die Reichen reicher und die Armen ärmer macht.“

Brigitte Erler, neue Generalsekretärin von Amnesty International, will mit der Entwicklungshilfe nichts mehr zu tun haben. Ihr Urteil lautet ganz kategorisch: „Entwicklungshilfe schadet allen, denen sie angeblich nützen soll, ganzen Ländern wie einzelnen Betroffenen. Sie muß deshalb sofort beendet werden. Ohne Entwicklungshilfe ginge es den Menschen in den Ländern der Dritten Welt besser.“

Entwicklungshilfeminister Jürgen Warnke, der in diesem Jahr 6,6 Milliarden Mark ausgibt, sieht es anders. Über Frau Erlers Negativbericht meinte er: „Es ist nicht zu bestreiten, daß es solche Beispiele gibt. Aber Frau Erler hat vor den Schwachstellen kapituliert und nicht gesehen, daß der größere Teil der Projekte positiv zu bewerten ist. Die Flucht in die Resignation ist nicht die Politik der Bundesregierung.“ Dafür dürfte vor allem die deutsche Industrie sorgen. Denn der größte Teil der deutschen Hilfe kommt in Form von Aufträgen für die heimische Wirtschaft wieder in die Bundesrepublik zurück.

Die vor einigen Monaten vom CDU-Abgeordneten Christian Lenzer an Forschungsminister Heinz Riesenhuber herangetragene Bitte, den Polit-Tourismus der Forschungsbeamten einzuschränken, wird den Forschungsminister sicher zum Handeln noch beflügeln, wenn ihm erst einmal die Spesenquittung einer Veranstaltung vorliegt, die Beamte seines Hauses finanziert haben.

Im vergangenen Jahr fand in Berlin eine internationale Konferenz der Bundesregierung und des Berliner Senats in Zusammenarbeit mit der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) statt. Titel der Konferenz: „1984 und danach – die gesellschaftliche Herausforderung der Informationstechnik“.