Von Otto Herz

Ein Jahrhundertwerk ist es auf jeden Fall, was hier 700 einschlägige Autoren, 22 in ihrem Bereich für Positionen und Konzeptionen stehende Herausgeber in elf Sach- und einem Registerband auf letztlich wohl 7500 Seiten in 180 Handbuchartikeln einerseits und 1000 Lexikonbeiträgen andererseits geschaffen haben: die Enzyklopädie Erziehungswissenschaft (EE).

Am Prädikat Jahrhundertwerk ändert auch die Tatsache nichts, daß der ursprüngliche Plan, statt einer EE eine EEE, eine Europäische Enzyklopädie Erziehungswissenschaft zu verfassen, sich nicht hat realisieren lassen. In der Enzyklopädie fehlt die internationale Dimension jedoch nicht. Sie ist einbezogen durch besondere Handbuchbeiträge dort, wo diese der Entwicklungstrends und alternativer Denk- und Handlungsrichtungen wegen eigens herausgehoben werden muß. Und sie ist adaptiert in allen Handbuch- und Lexikonbeiträgen, soweit sie Eingang im deutschsprachigen Raum gefunden hat.

Die Pädagogik, in Deutschland in zweifacher Ablösung ein Abkömmling der Theologie und dann der Philosophie, hatte sich zu Beginn dieses Jahrhunderts zunächst im „Lexikon der Pädagogik“ von Willmann und Roloff und dann im „Handbuch der Pädagogik“ von Nohl und Pallat am Ausgang der Weimarer Zeit Orte eigenständiger und zusammenfassender Artikulation geschaffen. Die Werke sind vom Geist der Reformpädagogik gekennzeichnet, diesem ersten Ausbruch aus der Vorstellung von Erziehung als selbstverständlicher Weitergabe von Erwachsenennormen und Bürgertraditionen. Doch die Reformpädagogik, auch ihre Praxis, von der heute wieder viel zu lernen wäre, widerstand in Deutschland dem Faschismus kaum, eher im Exil. Beim Aufbau der Bundesrepublik fehlte es daher an unverschütteten Ansätzen. Reeducation fand statt oder wurde zumindest angestrebt. Doch schon der Begriff verrät, daß hier vor allem ein Besatzerwille wirkte.

In der EE haben sich überwiegend Autoren gefunden, die eine neue Generation ausmachen. Das ist primär keine Altersfrage. Es sind Autoren, die – wie die damaligen die Reformpädagogik – nun die Bildungsreform in den sechziger und siebziger Jahren mitgeprägt haben, durch sie geprägt wurden und Teil der einzigartigen Expansion der Erziehungswissenschaft sind, die in diesen Jahren stattgefunden hat. Die EE ist die Selbstvergewisserung der neuen deutschen Pädagogik nach den Erfahrungen der Bildungsreform in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts und der inzwischen eingetretenen Stagnation.

Und weil dies so ist, soll hier zunächst interessieren, was diese Selbstvergewisserung ausweist.

1. Es geht um Erziehungswissenschaft. „Schon die Wahl des Namens ‚Erziehungswissenschaft‘ anstelle von ,Pädagogik‘ signalisiert Vorentscheidungen“, sagt einleitend der Gesamtherausgeber. Wo sich mit Pädagogik Assoziationen von Kunst oder intuitiver Praxis verbinden, wo sich anheimelnde Gefühle oder schmuddelige Realitäten ins Herz oder in den Kopf drängen, da weht in der Erziehungswissenschaft der kühlere – und daher manche auch abschreckende – Wind der hartnäckigen Begriffsarbeit, der – nicht nur modischen – Fachterminologie, da gilt kein Ausweichen vor der Forderung nach Begründung, Beleg und Beweis.