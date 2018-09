Inhalt Seite 1 — Neuer Elan in der alten Rolle Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Gerhard Spörl

Fürs erste ist die Frage beantwortet, ob die FDP landauf, landab, überhaupt noch gebraucht wird. Die Wähler im Saarland und in Berlin haben ihre Existenz entschieden sichergestellt und für die Mai-Wahl in Nordrhein-Westfalen – dort sind Genscher, Lambsdorff, Baum zuhause – sieht es auch nicht schlecht aus. Es ist gekommen wie schon so oft in der Geschichte des Liberalismus: Die Idee läßt Zugkraft vermissen, es mangelt an Personal, die alte Klientel verläuft sich und trotz alledem feiert der organisierte Liberalismus fröhliche Auferstehung. So war es im Jahre 1956, als Adenauer dessen Ministerflügel abspaltete; so war es Kanzler Kiesinger zum Trotz, der die FDP nach 1969 aus den Parlamenten „hinauskatapultieren“ wollte; schließlich hat ihr auch der feste Vorsatz der SPD nichts anhaben können, die sie nach 1982 unbedingt, mit einem Wutwort von Helmut Schmidt, „wegharken“ wollte.

Warum die FDP derart zäh und langlebig ist, darüber wird jetzt wieder verschärft nachgedacht. Besonders eifrig beteiligt sich die FDP an der Wahrheitsfindung, weil sie selber wissen möchte, welche Bedingungen ihr zugute kommen. Darauf läßt sich eine frivole Antwort geben. Man gebe sich – so wie im Saarland und anderswo – der Selbstzerstörung hin oder man gebärde sich unpolitisch – wie in Berlin – und erwäge, zur Modernisierung gar nicht zur Wahl anzutreten. Der nordrhein-westfälische Landesverband war in diesem Sinne durchaus rührig. Dort gibt es in schlechter Analogie zu Bonn einen bekannten, aber minder gut beleumdeten Landesvorsitzenden Möllemann und einen Spitzenkandidaten Rohde, dem noch gar kein Ruf vorauseilt.

Diese eher zynische Betrachtung ist nicht ganz unangemessen. Die FDP ist eine Partei von eigener Art, und das Publikum schert sich wenig um ihr Innenleben. Natürlich war es wichtig, daß die Liberalen nicht länger über den dilettantischen Machtwechsel von 1982 sinnieren. Sie haben jetzt auch die Gewißheit, daß es richtig war,die unruhigen bürgerlichen Minderheiten, ganz anders als 1969, links liegen zu lassen. Schließlich, hat es sich ausgezahlt, den unbefangenen Optimisten Bangemann vorangehen zu lassen. Dennoch hat es gute Gründe, wenn die FDP sich im Erfolg sonnt, ohne herausfinden zu wollen, ob Genscher oder Bangemann oder beide ihn eingeheimst haben.

Gewiß spielte die Prominenz ihren Part im Wahlkampf. Gewählt wird die FDP aber, um eine Funktion im Zusammenspiel mit einer Großpartei zu erfüllen und weil es die Konstellation nahelegt. Nach zweieinhalb Jahren dauernder Lebensangst ist damit unendlich viel erreicht. Die FDP kann hoffen, wieder zu werden, was sie war: notwendiges Korrektiv in Bonn, unentbehrlicher Mehrheitsbeschaffer in diesem oder jenem Lande.

Es ist der Union vorbehalten, mahnend und neidvoll an die Gunst der Umstände zu erinnern. Zu den Bedingungen ihrer jüngsten Erfolge gehört, daß die FDP selber konservativ geworden ist. Sie profitiert davon, daß die CDU/CSU nur hier und da tut, was ihre Aufgabe wäre: zu definieren, worin Konservatismus hier und heute bestehen kann. Das Konkurrenzverhältnis blieb bisher verdeckt, weil die Sprachregelung galt, die Bundesrepublik sei in zwei Lager aufgespalten: hier die zuverlässigen bürgerlichen Parteien mit dem Grundgesetz unter dem Arm – dort die tabubrechenden, unsicheren Kantonisten.

Die Theorie war nie recht stichhaltig. Die Strategen muß mehr beunruhigen, daß die Arbeitsteilung von Union und FDP zwecks gemeinsamen Regierens nur bedingt taugt. Dafür war Hessen vor anderthalb Jahren ein Indiz: Damals kam die FDP wie gewünscht in den Landtag, aber sie nahm der CDU Stimmen ab. Seit der Wahl an der Saar und im Blick auf Nordrhein-Westfalen kommt niemand mehr an der Einsicht vorbei: Die FDP ist beunruhigend respektabel für konservative Wähler geworden, ohne das bürgerliche Lager insgesamt zu stärken.