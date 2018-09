Über Macht und Ohnmacht des Geistes – Reflexionen über die Führung eines Unternehmens

Von Edzard Reuter

Welchen Platz muß geistige Leistung in der Unternehmensführung haben? Sind Unternehmungen zugleich geistige Veranstaltungen und ist wirtschaftlicher Erfolg der Maßstab dafür? Folgt man zeitgenössischen Stimmen und Stimmungen, so könnte die Antwort mit wenigen Sätzen zu Protokoll gegeben werden.

Den einen stellt sich die Frage überhaupt nicht: Sie halten den Markt für den zugewiesenen Platz, auf dem die Unternehmungen jene Leistung erbringen, die die Gesellschaft beanspruchen darf. Die Betätigung an sich ist Dienst am allgemeinen Wohl. Gefragt ist nur der reine Verstand, der Antwort darauf zu geben hat, welche Mittel akkumuliert und kombiniert werden müssen, um im Wettbewerb bestehen zu können. In diesem Verständnis ist Management sozusagen per definitionem geistig, allfällige Restfragen sind an den Staat zu richten, dem die postwendende Rücksendung an den Markt empfohlen wird. Mit einem Wort: die Unternehmung als Selbstläufer reiner Rationalität.

Diesen blauäugigen Anhängern eines zur Technokrate verkrüppelten Wirtschafts- und damit auch Kulturverständnisses setzen andere eine explosive Mischung aus rationaler Kritik an Mängeln und irrationaler Verallgemeinerung entgegen. Aus der Unvollkommenheit von Märkten, den niemals völlig aufhebbaren Nebenwirkungen marktwirtschaftlicher Allokation auf Verteilungsgerechtigkeit, Freiheit oder Umwelt leiten sie eine umfassende Kulturkritik ab: die Unternehmungen als Mitwirkende an menschlicher Selbstzerstörung.

Dies sind die gegensätzlichen Positionen der jeweiligen Missionare der reinen Wahrheit.

Jede überkommene Praxis schlägt irgendwann in negative Utopie um, in ein Paradigma des Rückschritts. Furcht zu versagen begleitet regelmäßig solche Rhythmenwechsel der geschichtlichen Entwicklung. Reflexe, oft bewußtlose, auf das Erschrecken über die Krise der Gegenwart kommen hinzu. Versuche rationaler Diskussion laufen sich in den abgeschotteten Gängen traditioneller Arbeitsteilung wund. Spezialisierte Leistungen von Ingenieuren oder Ökonomen werden zu zäh verteidigten Besitzständen überkommenen Denkens.