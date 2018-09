Handschriften-Entwürfe und Oden Hölderlins in der Frankfurter Ausgabe

Von Marken Stoessel

Bei Betrachtung der Hölderlinschen Handschriften-Faksimiles, welche die Herausgeber der Frankfurter Hölderlin-Ausgabe Band für Band als schönste, überzeugendste Grundlage ihres textgenetischen Editionsverfahrens veröffentlichen, fällt mir ein, was Paul Celan einmal an Hans Bender schrieb: „Gedichte sind auch Geschenke – Geschenke an die Aufmerksamen. Schicksal mitführende Geschenke.“

„Schiksaal“ hätte Hölderlin geschrieben, so wie er „Seegen“ und „Glük“ oder „Hizze“ und „Stral“ und „Laid“ und „giebt“ schrieb – ein giebt, welches mir immer ein reicheres Geben, ein Schenken schien.

10 Jahre Frankfurter Hölderlin-Ausgabe

Zehn Jahre sind es her, seit die Hölderlin-Ausgabe des Frankfurter Verlags „Roter Stern“ mit ihrer neuen Editionspraxis Aufsehen erregte, Anfeindungen seitens der etablierten Hölderlin-Forschung erlebte, die durch sie ihr Fundament: die von Friedrich Beißner und Adolf Beck in jahrzehntelanger Arbeit herausgegebene Große Stuttgarter Ausgabe bedroht sah.

Aber auch eigene Gefährdungen, Querelen zwischen dem autodidaktischen Herausgeber Dietrich Eberhard Sattler und Mitarbeitern und Verlag bedrohten zeitweise das einmalig kühne Unternehmen, das mittlerweile mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft und im Rahmen eines Bremer Forschungsauftrags, im Verein mit neuen personellen Regelungen, von Sattler fortgesetzt wird.