Handels „Belsazar“ und „Samson“ in Hamburg

Die ersten sieben Minuten sind die beklemmendsten. Da schleichen, drücken, stehlen, tasten sich verängstigt, Verschüchtert, fassungslos, entnervt, wütend, traurig, trotzig, apathisch Gestalten – sie alle tragen die gelbe Erkennungs-Armbinde – in die von einer Wach-Mauer geteilte. Ruine der ehemaligen Synagoge; die barock geschwungene Empore, die beiden Dekalog-Tafeln in der Giebelfassade und der in der Flammenglut verbogene stählerne Stern in einem der Fenster sind das einzige, was erkennbar blieb.

Dann betritt, als sei er einer von ihnen, der Dirigent (Gerd Albrecht) von der Bühne herab, den Orchesterraum, mit der Ouvertüre – und oben wickelt ein junger Rabbi den siebenarmigen Leuchter aus seinen geretteten Habseligkeiten, entzündet die zwei noch verbliebenen Kerzen, versucht hier zu trösten, dort zu stützen. Und wie von einer verborgenen Kraft geleitet, formieren sich die Ghetto-Bewohner, um eine ihrer historischen Legenden zu spielen, die wundersame Begebenheit am Hofe des babylonischen Königs Belsazar, den Jahwe für seinen Frevel am heiligen Volk und den Kultgeräten bestrafte.

Und sie spielen es so, daß die Legende einen aktuellen Hintersinn erhält – die Babylonier als die Ghetto-Schergen, Belsazar als Popanz mit Gauleiter-Ähnlichkeit; daß jeder Aufschrei, jedes Zeichen von Widerstand, aber auch jede Geste einer winzigen Hoffnung der Israeliten in der – Verbannung zu einer still-einverständlichen geheimen Manifestation wird der Ohnmacht, aber auch des verzweifelten Überlebenswillens derer, die ein Rassenwahn auszurotten entschlossen ist und die so ihr Ghetto zu überwinden suchen. –

Harry Kupfer, hat in der Hamburgischen Staatsoper so den historischen intellektuell-politischen Doppelböden von Handels Oratorium neu geschichtet, hat – nicht weit entfernt vom 8. Mai und von der Erinnerung an die Befreiung von jenem Faschismus – die Erinnerung an die Opfer dorthin gehblt, wo ästhetisches Genießen sich für gewöhnlich die Einmischung von Politik, Moral oder Protest verbittet. Er hat dies mit so unaufwendigen und doch eindringlichen Szenen, so überraschend und atemraubend vermocht, daß selbst den empörten Kulinarikern zunächst keine Zeit und keine Luft zum Aufbegehren blieb. Er hat dabei Respekt bezeugt Vor den Opfern und Takt gegenüber denen, deren direkte Erinnerung noch verwundbar geblieben ist. Daß das innerlich aufregende Geschehen dennoch auch auf eine geheimnisvolle Weise auf der Stelle zu treten verdammt ist, mag am Oratorialen liegen. Der Regisseur hat offenbar auch das musikalische Material mitgebracht, denn daß Gerd Albrecht aus eigenen Stücken eine Händel-Bearbeitung gespielt hätte, die in ihrer spätromantischen Expressivität eher an Meyerbeer, mit ihren instrumentatorischen Eigenwilligkeiten eher an Berlioz, mit vielen Tempi an einen „Parsifal“ und insgesamt an Leopold Stokowski erinnert, ist und bleibt unvorstellbar. Daß Helen Donath (Belsazars Mutter Nitocris) ein zu ausdrucksvollen Lamenti vorzüglich angelegtes lyrisches wie pathetisches Timbre, Walter Rufeiner ein zu des Belsazars aufgebrachten Explosionen taugliches Volumen, Jochen Kowalski die für einen Daniel-Countertenor erforderliche erdenferne Fremdartigkeit, Jeanne Piland die einem Cyrus angemessene scheue Verhaltenheit, der Chor (Jürgen Schulz) eine makellose und präzise Geschlossenheit, akkordischer Tutti besitzen – aber keiner letztlich die Kraft, Technik Und Intonationssicherheit für eine auch nur annähernd saubere Koloratur aufzubieten hat, verweist auf die eklatanten Fehlentwicklungen eines Musiktheaters, das sich einem romantischen Klangideal verschrieb, aber die „geläufige Gurgel“ abwertete und vor lauter Sehen das Hören verlernt hat.

Der Zufall muß Regie geführt haben, daß, wenige Tage vor der „Belsazar“-Premiere, in Hamburgs Jacobi-Kirche ein (vermutlich halb so ambitioniertes) Ensemble (mit nur einem Bruchteil der Mittel) Händels Oratorium „Samson“ szenisch (Regie Matthias Remus) aufführte; daß auch hier zu Beginn die Juden ins Ghetto oder ins Konzentrationslager einrücken (drei Stacheldraht-Stellagen reichen zur Assoziation). Daß aber auch die drei Protagonisten (Lutz Michael Harder, Samson; Jeanette Scovotti, Dalila; Graham Pushee, Micha) die Künste der Appogiatur wie der Koloratur, der nessa voce wie der Fermate beherrschen; daß ein klein besetztes Orchester (Rudolf Kelber) vorführt, wie mit Phrasierung und Artikulation eine Expressivität erzeugt werden kann ohne schweißtreibende Athletik. „Der Zweifel über die Möglichkeit eines ‚Utopia‘ liegt schon bei Händel begründet“, meint, noch einmal, Harry Kupfer. Vielleicht macht dies die Größe des Jubilars aus.

Heinz Josef Herbort