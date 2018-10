China ist auf dem Weg zur dritten Weltmacht aber Amerika und der Sowjetunion wird es noch lange kein Konkurrent sein

Von Helmut Schmidt

Als ich im Herbst 1975 einen offiziellen Besuch in China machte, begrüßte mich Deng Xiaoping am Flughafen von Beijing (Peking). Der Kölner Stadtanzeiger schrieb damals über ihn: "Man traut ihm zu, daß er einem unkonzentriert von der Sache abschweifenden Verhandlungspartner auch mal gehörig in die Parade fährt. Der Kanzler muß diesen unscheinbar wirkenden, mächtigen Siebziger eigentlich mögen." Das stimmt: Ich mochte Deng Xiaoping von Anfang an.

Die Themen der damaligen Gespräche umkreisten die Weltpolitik. Mao Tse-tung sagte zu mir: "Ich weiß, wie die Sowjetunion sich entwickeln wird: es wird Krieg geben; Eure Abschreckungsstrategie bleibt bloße Hypothese." Ich widersprach ihm: "Ein dritter Weltkrieg ist möglich; aber bei ausreichender Verteidigungs- und damit Abschreckungsfähigkeit wird weder Europa noch China einen Krieg seitens der Sowjetunion erleben." Mao blieb jedoch bei seiner These von der Unvermeidlichkeit des Krieges, ebenso damals aber auch Deng Xiaoping. Als ich im Herbst 1984 ein zweites Mal bei der chinesischen Führung zu Besuch war, eröffnete Deng das Gespräch mit der Erinnerung an unsere Unterhaltung vor neun Jahren und machte die freimütige Bemerkung: "Sie haben damals recht gehabt."

Gewiß hat die Geschichte des einen Jahrzehnts zwischen unserer ersten und unserer zweiten Begegnung mir bis heute recht gegeben. Aber werde ich mit meiner damaligen These von der Vermeidbarkeit eines dritten Weltkrieges auch in Zukunft recht behalten?

Es gibt keine bilateralen Interessenkonflikte, keinerlei Probleme zwischen Chinesen und Europäern. Der politische Meinungsaustausch mit der chinesischen Führung kreist vielmehr immer wieder um diese Fragen: Was wird die Sowjetunion tun? Was glaubt sie, sich leisten zu können? Sind die Vereinigten Staaten und ist Europa fähig, ein ausreichendes Gegengewicht zu halten? China hat – der sowjetischen Bedrohung Chinas wegen – ein ausgeprägtes Interesse an einem starken Europa, das nicht verhohlen wird. Europa hat – der sowjetischen Bedrohung Europas wegen – Interesse am chinesischen Widerlager.

Nixon war der erste, der aus dieser Lage strategische Konsequenzen zog und die zwanzigjährige amerikanische Feindseligkeit gegenüber der Volksrepublik China beendete. Inzwischen erscheint der Aufstieg des zweiten kommunistischen Großreichs zur Weltmacht unaufhaltsam, wenngleich er sich nur sehr langsam vollzieht. Es kann sich ein Machtdreieck ergeben, eine Konstellation von möglicherweise größerer Stabilität als das bi-polare Weltsystem der letzten vier Jahrzehnte.