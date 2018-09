Reagans SDI-Plan: Skepsis bleibt geboten

Von Theo Sommer

Ein Kürzel macht Karriere: SDI, Ronald Reagans "Strategische Verteidigungsinitiative". Noch ehe die Idee des Präsidenten, Hunderte von atomgetriebenen Laserkanonen zur Raketenabwehr im Weltraum zu postieren, erkennbar über die Reklamebildchen der Pentagon-Zeichner hinausgediehen ist, erhitzt sie im westlichen Bündnis die Gemüter. Muß man dagegen, soll man dafür sein? Was ist am Ende besser für die Menschheit: daß sich das Vorhaben technisch als machbar erweist oder daß es in den Konstruktionsbüros und Labors still verendet? Und wenn schon die Amerikaner von der SDI-Forschung nicht abzubringen sind – sollten dann die Europäer, was immer dabei herausschauen mag, sich daran beteiligen, aus Angst, sonst in technologische Zweitklassigkeit zurückzufallen?

Eines ist in jüngster Zeit von Woche zu Woche deutlicher geworden: Bei Amerikas europäischen Verbündeten überwiegt die Skepsis. Sie bezweifein, daß eine wasserdichte Raketenabwehr aus dem Weltraum technisch möglich ist. Sie befürchten, daß das SDI-Konzept bloß das Wettrüsten ankurbelt. Sie sehen im Bündnis Zonen unterschiedlicher Sicherheit entstehen. Sie machen sich Sorge, daß die sowjetisch-amerikanischen Gespräche über Rüstungskontrolle und Abrüstung durch das Sternenkriegskonzept von vornherein zum Scheitern verurteilt werden. Am liebsten – und keiner hat das klarer gesagt als Bundeskanzler Kohl – wäre es ihnen, wenn das ganze SDI-Projekt als diplomatisches Wechselgeld eingesetzt und gegen eine kräftige Verminderung der sowjetischen Raketenarsenale wegverhandelt würde.

Ihre Skepsis kleiden die Europäer freilich in verbindliche Worte. Sie wollen die Amerikaner nicht vor den Kopf stoßen; es liegt ihnen daran, sich nicht abermals den Ruf unsicherer Kantonisten zuzuziehen; sie rechnen sich vielleicht auch aus, daß die amerikanische Innenpolitik Reagans Überschwang schon dämpfen wird. Im übrigen jedoch möchten sie, um technologisch nicht "abgehängt" zu werden, sich vorsichtshalber doch an der SDI-Forschung beteiligen – wenn dies denn zu vernünftigen Bedingungen ginge.

Kein präzises Angebot

Lassen wir einmal dahingestellt, ob sich die Europäer wirklich an etwas beteiligen sollen, das die meisten von ihnen im Grunde ihres Herzens als einen Schritt in die falsche Richtung betrachten. Die Beteiligung wirft auch so genug schwierige Fragen auf. Jene High-Tech-Besessenheit, die Bayerns und Baden-Württembergs Ministerpräsidenten an den Tag legen, reicht allein nicht aus.