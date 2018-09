Ein menschlicher Sexuallockstoff, von gentechnisch manipulierten Bakterien produziert, könnte demnächst sowohl zivile wie militärische Anwendungen finden. Die hochwirksame, im Fachjargon „Pheromon“ genannte Substanz war Anfang 1984 zufällig von einem Team Heidelberger Krebsforscher um Professor Jürgen Faiks entdeckt worden (siehe ZEIT Nr. 14/1984). Nach einem skandalträchtigen Zwischenfall im Tumorzentrum und hartnäckigen Dementis der beteiligten Wissenschaftler auf die ZEIT-Veröffentlichung verschwand die weitere Erforschung der „Erogene“ genannten Erbabschnitte und des von ihnen produzierten Eiweißstoffs, des Pheromons, hinter einem Schleier der Geheimniskrämerei. Jetzt sind die Erogene wieder aufgetaucht: Am Montag dieser Woche soll die neugegründete Gentechnik-Firma „Generös“ in Cambridge, Massachusetts, von der amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA die Erlaubnis zu einem ersten – begrenzten – klinischen Versuch des Sexualpheromons am Menschen erhalten haben. Dem Vernehmen nach will ein Berliner Pharmakonzern den potenten Duftstoff unter dem Namen „Lustalon“ auf den deutschen Markt bringen. Allerdings soll sich das Bundesgesundheitsamt weigern, das Erogen-Produkt als „kosmetischen Duftstoff“ zuzulassen; allenfalls als verschreibungspflichtiges Präparat, so ist zu hören, werde das Mittel in der Bundesrepublik zugelassen. Währenddessen mehren sich die Gerüchte, daß die amerikanische Armee mit Hilfe von Bundeswehr-Spezialisten in einem neuen Hochsicherheitslabor in der Wüste von Utah mit Erogen experimentiert. In dem hauptsächlich von Mormonen bewohnten Bundesstaat hat sich eine fundamentalistische Bürgerinitiative unter dem Namen „Antigen“ gebildet; sie will über den Kongreß die Einstellung der Arbeiten erreichen. GH