Hamburg

Die Berufsbezeichnung war sein Prädikat als Politiker: Elbfischer. Als der 35jährige Heinz Oestmann im Januar für Thea Bock in die grün-alternative Fraktion der Hamburger Bürgerschaft nachrückte, hatte er nach zehn Jahren den Höhepunkt seiner Protestlaufbahn erreicht. Drei Monate später nur hat er jetzt sein Abgeordnetenmandat niedergelegt.

Elbfischer sein, das heißt Betroffener, Geschädigter sein in einer Zeit und in einer Stadt, die mit immer neuen Umweltskandalen von sich reden macht: Stolzenberg, Boehringer, Dioxin-Müllberg, Norddeutsche Affinerie. Wie schmutzig die Elbe ist, sehen spätestens die Fischer, wenn sie ihre Netze aus dem Wasser ziehen. Geschwürig verquollene Fische regen den Appetit nicht an, und dürfen nicht mehr verkauft werden.

Als Oestmann in den siebziger Jahren seinen Kampf für die Gesundung der Elbe aufnahm, konnte er deshalb kaum als grüner Spinner wegsortiert werden. So sprachen nicht nur Fischerkollegen und Grüne auf ihn an, sondern auch Menschen, denen ökologisches Engagement eher suspekt ist. Es brauchte eine Weile, bis Oestmann in die „Grün-Alternative Liste“ eintrat, doch dann ging es sehr schnell: der populäre Fischer wurde zum Parlamentarier.

Sein Auftreten in der Bürgerschaft brachte SPD-Regierung und CDU-Opposition gleichermaßen in Rage und war nicht einmal in seiner eigenen Fraktion unumstritten.

Noch im Februar legte sich Oestmann in der Bürgerschaft mit Bürgermeister Klaus von Dohnanyi an. Er riet ihm: „Ziehen Sie doch bitte in Ihren Wahlbezirk und siedeln sich möglichst zwischen der Norddeutschen Affinerie und dem Georgswerder Müllberg an. Dann sind Sie vielleicht etwas glaubwürdiger.“

Als er dem Bürgermeister dann eine Unterschriftenliste von Bürgern überreichen wollte – Dohnanyi hatte sie im Plenarsaal einfach liegenlassen – fühlte sich der Bürgerschaftspräsident Schulz zum Eingreifen verpflichtet: „Was Sie hier machen, ist eine Show. Dafür ist das Parlament nicht da.“