In der Essener Synagoge ist ein beispielhaftes Dokumentations-Zentram entstanden

Essen

Der Schock wirkt meistens schon am Eingang. Die einst wuchtigen Tore aus Bronze mit Symbolen der 12 Stämme Israels, die das Hauptportal bildeten, wichen einer nüchternkalten Glastür in Alurahmen. Die bunten Mosaikfenster sind durch herkömmliches Fensterglas ersetzt. Drinnen versperrt eine Zwischendecke den Blick empor zur fast 30 Meter hohen Kuppel. Rechteckige Emporen veränderten den Charakter des Innenraums nachhaltig; der ovale Grundriß des Gebäudes, das geschwungene Rund ist kaum mehr nachvollziehbar. Und von der ehemals reichen Ausstattung, von den vielfältigen Ornamenten ist nichts mehr geblieben.

Verstört stehen sie dann da, sehen sich um – und erkennen nichts wieder. An ihrem oft dunklen Teint und ihrem hohen Alter sind sie leicht auszumachen. Den Mitarbeitern des Hauses fallen sie gleich auf. Stets spielt sich dann dieselbe Szene ab. Ein Angestellter geht auf sie zu, fragt: "Kann ich Ihnen helfen?" Leise kommt die Antwort: "Nein, nein." – "Sind Sie zum erstenmal hier?" Noch leiser: "Nein", und sie beginnen zu weinen.

Zehn- bis zwanzigmal im Jahr kommt das vor. Dann lassen die Mitarbeiter ihre Arbeit liegen, laden die Besucher zum Kaffee ein und hören nur zu. Für die meisten der alten Juden ist es das erste Mal seit Kriegsende, daß sie ihre Heimatstadt Essen wiedersehen. Sie leben heute in Israel, Amerila oder sonstwo auf der Welt. Einige kommen auf Einladung der Stadt Essen, die ihnen die Reise und Hotelunterkunft zahlt. Andere reisen aus eigenem Antrieb an. Gemeinsam ist ihnen der Wunsch, vor ihrem Tod noch mal an jene Stätten zurückzukehren, wo sie aufgewachsen sind und wo sie zu Hause waren, ehe sie fliehen mußten oder deportiert wurden. Stets führt sie ihr Gang auch zur Alten Synagoge an der Steeler Straße, dem einstigen religiösen und geistigen Zentrum der Essener jüdischen Gemeinde.

Als eines von ganz wenigen jüdischen Gotteshäusern überstand die Essener Synagoge den Krieg nahezu unbeschadet; und dies, obwohl sie mitten in der Stadt steht, die als "Waffenschmiede des Reiches" bevorzugtes Bombenziel der Alliierten war und zu 75 Prozent zerstört wurde. Lediglich der Vorhof der Synagoge existiert heute nicht mehr – und die gesammte Innenausstattung, die von den Nazis in der sogenannten Reichskristalllacht vom 9. zum 10. November 1938, die die Juden Reichspogromnacht nennen, demoliert wurde.

In seiner baulichen Substanz aber blieb das Gebäude erhalten und ist so noch heute "als großartige Architektur von Rang weithin und deutlich erkennbar", meint Essens Kulturdezernent Wilhelm Godde. Die Essener Synagoge ist nicht irgendeine, sie galt – und gilt heute wohl erst recht – als "die schönste und größte Synagoge nördlich der Alpen". Nachdem sie lange Jahre leergestanden hatte, zwischenzeitlich vom "Haus Industrieform", einem Design-Institut, als Ausstellungshalle genutzt wurde, dient sie seit 1980 als "historisch-politisches Dokumentationsforum" und .Mahn- und Gedenkstätte".