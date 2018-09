Die neue Regierung muß viele Fehler korrigieren

Von Liesel Hartenstein

Mitte März hat für Brasilien eine neue Epoche begonnen: Nach zwanzig Jahren Militärregime sollte als erster ziviler Präsident Tancredo Neves die Führung des Landes übernehmen. An seine Person knüpfen die Brasilianer große Hoffnungen. Schon seine Wahl am 15. Januar dieses Jahres haben sie mit überschwenglicher Begeisterung gefeiert, als eine Art Volksfest mit Tänzen, Musik, Feuerwerk und Umzügen.

Das Ereignis des 15. Januar hat das Selbstbewußtsein der Brasilianer enorm gestärkt, war es doch gelungen, allem raffinierten Kalkül der Militärs zum Trotz, den Kandidaten der Opposition auf den Schild zu heben und ihn mit einer komfortablen Mehrheit auszustatten. Der Vorgang ist insofern eine politische Rarität ersten Ranges, als die Wahl durch ein Wahlmännergremium erfolgte, in dem unter normalen Voraussetzungen der Kandidat der Regierungspartei die Mehrheit hätte haben müssen. Aber das Volk hatte sich gerührt und war zu Hunderttausenden auf die Straße gegangen, um seinen Willen kundzutun.

Scheinbar ohnmächtig, der Möglichkeit der Direktwahl beraubt und durch autoritäre Gesetze an die Kandare gelegt, hatten die Massen doch so eindeutig gegen Paolo Maluf, den Wunschkandidaten der Militärs, und für Neves, den 74jährigen ehemaligen Gouverneur des Bauern- und Bergarbeiterstaates Minas Gerais, votiert, daß die Stimmung im Wahlmännergremium umgeschlagen war. Auf ihn, dem keine Bestechlichkeit vorgeworfen werden konnte, der hoch und heilig versprach, daß dies die letzte indirekte Wahl in Brasilien sein sollte, der den Kampf gegen schreiende soziale Ungerechtigkeit und millionenfachen Hunger auf seine Fahnen geschrieben hat, richten sich nun gewaltige Erwartungen für die Zukunft des Landes.

Die zwei Jahrzehnte währende Herrschaft der Generäle hat Brasilien in eine schier ausweglose Sackgasse manövriert. Von dem brennenden Ehrgeiz getrieben, das Land zur ersten Industriemacht auf dem südamerikanischen Kontinent zu machen, war ihnen nahezu jedes Mittel recht, um dieses Ziel schnellstmöglich zu erreichen. Ausländischem Kapital wurden Tür und Tor geöffnet, Industriegelände, Erzvorkommen und große Land- und Waldflächen wurden bedenkenlos verkauft und zur Ausbeutung freigegeben. So gingen allein drei Millionen Hektar Grundbesitz im Norden Amazoniens an den amerikanischen Milliardär Daniel Ludwig, der mit einer Zellulosefabrik und diversen anderen Unternehmungen sein Eigentum ausgiebig zu nutzen begann. Unbequeme Warner, die auf die sozialen und ökologischen Folgen einer rücksichtslosen Industrialisierung aufmerksam machten, wurden achtlos beiseite geschoben, mitunter auch beiseite geräumt. „Wir können Verschmutzung sogar noch importieren“, rühmte sich in den 60er Jahren der damalige Planungsminister.

Blinde Imitation