Von Wilfried Schwedler

Ostern in Südtirol. Eine Gruppe von Freunden hat sich in einem Hochtal zu einer Skitourenwoche zusammengefunden. Das empfohlene Quartier, ein uralter Bauernhof, soll ausprobiert werden. Der geduldigen Bäuerin fällt es nicht leicht, so viele anspruchsvolle Städter – Ehepaare mit Kindern und Einzelgänger – unterzubringen: im eigenen Schlafzimmer, in Kammern, im holzverkleideten Dachraum über dem Stall. Doch endlich sind es alle zufrieden; die von weither Angereisten drängen sich hungrig zum Abendessen in die große Stube mit dem weißgekalkten Ofen. „Heut’, am Gründonnerstag, gibt’s Spinatspatzln“, verkündet die Bäuerin. Gründonnerstag, Spinatspatzln? Die Gesichter der Freunde beugen sich prüfend über den dampfenden Teller. Das Grün dieses Tages habe nichts mit der Farbe zu tun, erklärt der Bauer; es rühre vielmehr vom Greinen her, vom Weinen über den Leidensweg des Herrn. Fragend schaut sich die Tischrunde an, und diese fragenden, prüfenden Blicke sollen zum Begleitmotiv der ganzen Tourenwoche werden.

Die Frühsonne am Karfreitag zeichnet gleißende Lichtfelder auf den frischgefallenen, grobkörnigen Pulverschnee. Seit zwei Stunden steigen die Freunde auf; es ist die erste Eingehtour, mühsam noch, die Sünden des Stadtlebens sind nicht so rasch abzubüßen. Doch die Abfahrt dann über den unendlich langen, unverspurten Gipfelhang läßt Atemnot, Herzdrücken und Augenflimmern vergessen. Lärmende Rückkehr in den Bauernhof. Dort ist es still, kein Mensch ist zu sehen. Nur aus der Küche dringt ruhig und getragen eine Männerstimme, eine Frau antwortet, dann fallen Kinderstimmen ein. Das Freundespaar lauscht in seiner Kammer über der Küche, während die beiden ihre Skistiefel ausziehen. Später, beim Abendessen, sagt die Bäuerin so nebenher, daß die Familie halt aus der Passionsgeschichte gelesen und gemeinsam gebetet habe.

Fragende Mienen bei den Freunden: Passionsgeschichte – Gebet? Doch rasch schlagen wieder Lachen und Stimmengewirr über der Gruppe zusammen. Der Rotwein rinnt durch die vom Aufstieg durstigen Kehlen, der von der Bäuerin wunschgemäß aufgetragene Speck verschwindet rasch von den Holztellern. Ihr anfängliches Zögern weiß einer aus der Gruppe zu deuten: Am Karfreitag essen sie hier kein Fleisch.

Zwei Welten treffen aufeinander. Die Bauernfamilie erfährt das christliche Ostern neu, jedes Jahr wieder zu dieser Zeit. Der Leidensweg Jesu, sein Kreuzestod am Karfreitag: Realität, die ins eigene Leben immer wieder hineingenommen wird. Haben sie hier vielleicht aus diesem Grund keine erkennbare Angst vor dem Tod, reden sie nicht ungern über das Sterben, weil es zu ihrem Leben dazugehört wie die unvermeidlichen Krankheiten auch? Und die Städter in der Stube? Für sie bedeutet Ostern ein historisches Ereignis, nicht genau nachprüfbar. Zur eigenen Schulzeit, damals im Religionsunterricht, ging einem diese Geschichte noch nahe. Inzwischen hat man viel gelesen über die Unsicherheit der Historiker und Theologen, wer Jesus eigentlich war, wieweit seine biblische Darstellung überhaupt der damaligen Wirklichkeit entspricht. Die eigenen Kinder, die jetzt schon oben in den Bauernbetten schlafen, wissen nichts mehr vom österlichen Geschehen; sie freuen sich auf das Ostereiersuchen, übermorgen. Hoffentlich ist bis dahin der Schnee weg auf der Wiese hinter dem Haus, sagen die Mütter.

Die Freunde reden plötzlich über ein Thema, das bisher in ihrem Kreis tabu war. Die Osterbotschaft sei für jene, die von einer weitgehend säkularisierten Umwelt geprägt sind, kaum noch zugänglich. Denn diese Botschaft stelle für den gesunden Menschenverstand eine Zumutung dar, anders etwa als zu Weihnachten, wo die Geburt des Kindes in der kargen Krippe das Gemüt anspreche, die Hirten vor der Herberge und die drei Weisen aus dem Morgenland wärmende Kindheitserinnerungen wachriefen. Aber Ostern: Wie könne sich jemand aus freien Stücken dem Tod ausliefern, noch dazu, um für andere zu sühnen? Leiden, Sterben, Tod – dies seien ohnehin Begriffe, die heutzutage aus dem Bewußtsein verdrängt würden.

Und dann erzählt einer der Freunde, der die heutige Tour nicht mitmachen wollte, daß er am Nachmittag in der Kirche gewesen sei, aus Neugier, denn das ganze Dorf habe sich dort versammelt. Alle hätten sie mit dem Pfarrer gebetet, Männer und Frauen, auch Burschen und Mädchen. Der Reihe nach hätten sie schließlich, an die zweihundert Menschen, ein vor dem Altar liegendes Kruzifix geküßt, niedergekauert auf dem kalten Steinboden. Beeindruckt sei er von dem gesammelten Ernst auf den Gesichtern gewesen, als die Leute vor die Kirche traten und sich zwischen den Gräbern ihrer Angehörigen verteilten. Dabei sei er sich wieder des persönlichen Problems bewußt geworden, abseits von Gemeinde und lebendigem Glaubensvollzug Christ zu bleiben.