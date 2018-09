Von Gunter Péus

Afrika scheint uns näher denn je. Ein Jahrhundert nach seiner Kolonialisierung und knapp drei Jahrzehnte nach der politischen Wende, dem Beginn der Entwicklung zur staatlichen Unabhängikeit der Kolonialgebiete, wecken die Ereignisse auf dem Schwarzen Kontinent bei uns Europäern Emotionen und Aktionen in nie dagewesenem Umfang.

Die Hungerepidemie erinnert daran, daß die Folgen kolonialer Monokultur und Exportwirtschaft noch immer nachwirken. Stetig tröpfeln die Nachrichten über die Aussichten der letzten Kolonie Namibia, des ehemaligen Deutsch-Südwestafrika, in die Freiheit entlassen zu werden. Gleichzeitig werden Afrikas tropisches Klima und Exotik Konsumartikel für europäische Bürger: Die Touristenzahlen steigen. Und das Museum of Modem Art in New York beweist mit seiner „Primitivismus“-Ausstellung, einer beispiellosen kunsthistorischen Anstrengung, wie groß und intensiv der Einfluß afrikanischer Kultgegenstände auf die moderne Kunst Europas gewesen ist und noch andauert. Im Überseemuseum Bremen wurde die Ausstellung „100 Jahre Einmischung in Afrika“ eröffnet, die jetzt nach Schwäbisch Hall geht.

Hundert Jahre nach der Berliner Kongokonferenz – 15. November 1884 bis 26. Februar 1885 – kamen auch mehrere Neuerscheinungen zur kolonialen Vergangenheit Deutschlands auf den Büchermarkt. Das magische Datum, das die Grenzziehungen mit dem Lineal in Afrika besiegelte, ist für die meisten Autoren Anlaß, die koloniale Vergangenheit der Deutschen aufzuarbeiten. Die Kongo-Konferenz unter der Leitung Bismarcks, der sich bis dahin kaum für außereuropäische Territorien interessiert hatte, brachte für Deutschland das gewünschte Ergebnis, nämlich die Anerkennung seiner Kolonialansprüche, aber auch die unerwünschten, ungeahnten Folgen: Verstrickung in Schuld und Beschwichtigung, in Grausamkeit, Unterdrückung, bis zu konsequenten militärischen Handlungen, die zu Völkermord führten. Sie lieferten den Gegnern des Kaiserreichs später die moralischen Argumente, als diese, obwohl selber auf der Seite ausbeuterischer Fremdherrschaft, den Kolonialbesitz der Deutschen als Kriegsbeute unter sich aufteilten.

Die im Imperialismus des 19. Jahrhunderts liegende Chance für die Deutschen, aus der Enge des alten Europa herauszukommen, währte nur für die Dauer einer Generation – zu kurz, um sich etwas von der Weitläufigkeit der Portugiesen, Spanier, Engländer und Franzosen anzueignen, aber lang genug, um Publizisten, Politikern, Philosophen und Historikern bis heute eine Fülle Stoff zu bescheren, der sie reizt, über das deutsche Wesen und die Wiedererkennung seiner Eigentümlichkeiten in Geschichtsepochen nach Beendigung der kolonialen Episode nachzudenken.

Auf der anderen Seite hat die deutsche Kolonialherrschaft während der 34 Jahre ihres Bestehens deutliche Spuren bei den Völkern Afrikas hinterlassen. Darüber herrscht Übereinstimmung bei den Autoren der neueren Untersuchungen, die hier vorgestellt werden.

Aus seinen Erfahrungen als Botschafter der Bundesrepublik in Ghana kann dabei Hans Georg Steltzer schöpfen, der auch als Leiter des Afrika-Referats und der Kulturabteilung des Auswärtigen Amts sowie als Diplomat in Südafrika und Kairo tätig war. Ihm erschien die Aufgabe wichtig und reizvoll, die Kolonialpolitik des Deutschen Reiches aus dem Geist der damaligen Zeit verständlich zu machen.