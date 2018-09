Von Erika Martens

Für Publicity jedenfalls ist gesorgt. Martin Bangemann und seinem Generalsekretär Helmut Haussmann ist es gelungen, mit provozierenden Thesen zur Renten- und Tarifpolitik Schlagzeilen zu machen. Dagegen ist an sich nichts zu sagen. Schließlich ist Wahlkampf im größten Bundesland Nordrhein-Westfalen und da steht für die Freien Demokraten einiges auf dem Spiel.

Doch mit Wahlkampf allein lassen sich die jüngsten Parolen der beiden FDP-Politiker nicht abtun. Denn so neu sind ihre Ideen nicht, weder die zur Lohnpolitik, noch die zur Lösung des Rentenproblems.

Seit eh und je propagieren liberale Ökonomen, daß Arbeit in einer Marktwirtschaft gehandelt werden muß wie jede andere Ware. Im Klartext: Wenn das Angebot an Arbeit die Nachfrage übersteigt, müssen die Löhne sinken. Bangemann und Haussmann wollen, in Anlehnung an diese Theorie, Arbeitslosen durch Löhne, die unter dem Tarif liegen, wieder zu einem Job verhelfen. Sie plädieren überdies für differenzierte Lohnabschlüsse der verschiedenen Regionen, Branchen und Unternehmen sowie für Lohnstopp bei den unteren Einkommensgruppen.

Bei ihrer Strategie haben die übereifrigen Wahlkämpfer freilich einiges übersehen. Dies mag man einem in Tariffragen unerfahrenen Politiker wie Helmut Haussmann noch nachsehen, von einem Wirtschaftsminister indes darf man wohl verlangen, daß er die ökonomischen Zusammenhänge besser durchschaut. Doch Martin Bangemann scheint sich nicht die Mühe gemacht zu haben, bei den Tarifparteien die wahre Situation zu erkunden, bevor er seine Thesen ausposaunte. Hätte er es getan, wäre ihm die Enttäuschung darüber, daß nicht einmal die Arbeitgeber seinen Vorstellungen Beifall klatschen, erspart geblieben.

Die Mehrzahl der Unternehmer weiß nämlich durchaus, welche Vorzüge das Tarifsystem in der Bundesrepublik für sie hat: