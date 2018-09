Deutschlands Maschinenbauer, seit eh und je verläßliche Garanten eindrucksvoller Exportüberschüsse, präsentieren sich nach drei Jahren Pause wieder in Hochform: Mit einem Produktionswachstum von vier Prozent konnten sie 1984 an die besten Ergebnisse der siebziger Jahre anknüpfen. Mit einem Gesamtumsatz von über 142 Milliarden Mark und knapp einer Million Beschäftigten eroberten sie ihren angestammten Spitzenplatz unter den führenden Industriebranchen der Bundesrepublik zurück – vor den vorübergehend an ihnen vorbeigezogenen Automobilproduzenten.

Was aber vielleicht noch wichtiger als die gute Bilanz von 1984 ist: Anders als früher, als Fachpropheten oft schon in der Aufschwungphase den nächsten Abschwung voraussagten, übertreffen sich auf der diesjährigen Hannover-Messe Aussteller und Verbandssprecher geradezu in optimistischen Voraussagen. Kein Wunder nach den klotzigen Orders, die viele Maschinenbauer derzeit abarbeiten.

„Unsere Lieferzeiten betragen elf bis zwölf Monate, das ist für die Art unserer Produkte eigentlich zuviel“, berichtet Berthold Leibinger, Chef der Firma Trumpf im schwäbischen Ditzingen, die mit ihren elektronisch gesteuerten Werkzeugmaschinen zu einem der Vorzeige-Unternehmen der Branche zählt. Vierzehn Monate müssen gar die Besteller bestimmter Kunststoffmaschinen auf ihre Anlagen warten. Besonders gespannt ist die Lage bei Spritzgußmaschinen, deren Anbieter noch vor wenigen Jahren in einer verzweifelten Absatzkrise steckten.

Werner Wittmann, Sprecher der Geschäftsführung der Kunststoffmaschinenfirma Klöckner Ferromatik Desma: „Die langen Lieferfristen sind zur Zeit unser größtes Problem, bei uns gehen täglich Fernschreiben von ungeduldigen Bestellern ein.“ Die Boombranche profitiert vor allem von einem zunehmenden Substitutionswettbewerb im Automobilbau: In traditionelle Einsatzbereiche des Stahls drängen immer stärker Kunststoffteile von vergleichsweise geringerem Gewicht und größerer Flexibilität.

Den Optimismus der Kunststoffmaschinenhersteller nährt überdies die kräftige Nachfrage nach Formteilen für Produkte aus der Büro- und Informationstechnik. Peter Spamer, Geschäftsführer der Fachgemeinschaft Gummi- und Kunststoffmaschinen im Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA): „Dieses Jahr ist für unsere Mitglieder bereits weitgehend abgehakt, man spricht schon über 1986.“

Auf vollen Touren wie die Produktion von Kunststoffmaschinen läuft auch das Geschäft mit Papier- und Druckmaschinen, einem der erfolgreichsten Exportschlager der deutschen Industrie. An der Weltausfuhr sind deutsche Firmen hier mit stolzen vierzig Prozent beteiligt. Allein in die USA lieferten sie im vergangenen Jahr Anlagen im Wert von rund einer Milliarde Mark. Ein mit einem Produktionsplus von 28 Prozent gelungenes Comeback feierte 1984 die weltweit führende deutsche Textilmaschinenindustrie, die fast 92 Prozent ihrer Erzeugnisse außerhalb des Heimatmarktes absetzt. Das Vordringen elektronischer Steuerungen in die zur Zeit besonders gefragten Spinn- und Webmaschinen hat die Leistung der Anlagen erheblich gesteigert und den Automatisierungsgrad weiter erhöht.

Der durch die Elektronik Innovationssprung dürfte gerade in den erfolgreichsten Maschinensparten die stärksten Wachstumsimpulse ausgelöst haben. Um im internationalen Konkurrenzkampf mitzuhalten, sind viele Unternehmen der Investitions- und Konsumgüterindustrie gezwungen, ihre Betriebe forciert auf kostensenkende und qualitätssteigernde Produktionsweise umzurüsten. „Dieser über das Konjunkturelle hinausgehende technologische Wachstumsimpuls wird“, so VDMA-Präsident Otto Schiele, „in den kommenden Jahren den gesamten Maschinen- und Anlagenbau beflügeln.“ Der Metallerstreik im Frühjahr 1984 dürfte viele Fabrikanten in ihrer Absicht, Arbeit durch Kapital zu ersetzen, noch zusätzlich bestärkt haben. Trumpf-Chef Leibinger: „Die 38,5-Stundenwoche hat den Zwang zur Automatisierung eindeutig verstärkt.“