Sehr geehrter Herr Pomberg, haben Sie vielen Dank für Ihre Einladung zur „op-Couture“-Brillen-Präsentation am 26. April. Wir freuen uns, daß Ihr Herr Cari Zalloni nach Skiern, Surfbrettern und Scheinwerfern nun auch Brillen in Form bringt. Aber um die zu sehen, können wir – bitte haben Sie Verständnis – nicht von Hamburg nach München kommen, selbst wenn Sie Flugzeug und Hotel bezahlen. Auch Ihre Versicherung, die vorzustellenden Modelle seien „nicht einfach Fassungen für Gläser“, sondern „Kunstwerke zur Optimierung der Gesichtslandschaft, angesiedelt in der höchsten Preisschiene“, kann uns nicht umstimmen.

Mit freundlichen Grüßen

DIE ZEIT, Hamburg

PS: Wir drucken diesen Brief in unserer Zeitung ab, weil ja vielleicht der eine oder andere Leser Lust hat zu kommen.