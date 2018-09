Frankfurt/Main

Der Schein trügt. Auch ein Jahr nach der Eröffnung der Startbahn-West des Frankfurter Flughafens ist es um das umstrittene Großbauprojekt nicht wirklich ruhig geworden. Auch wenn es kaum noch Massendemonstrationen gibt, ziehen doch Sonntag für Sonntag Startbahnfeindliche Spaziergänger durch den Wald.

Und in der Abenddämmerung findet dann jedesmal das bekannte Ritual statt: Knallkörper zischen über die Mauer, unter Flutlichtbeleuchtung durchkämmen Polizeihundertschaften den dunkeln Forst, währenddessen sind an einer ganz anderen Ecke der immerhin sechs Kilometer langen Betonbarrikade schon wieder kleine Gruppen von gutverpackten Jugendlichen mit ihrem Lieblingssport, dem „Strebenknacken“ beschäftigt. Da blühen kleine Heldensagen („Der Egon hat heute nacht 25 Streben geschafft“); und wo in den Medien die Jahres- und Todesjubiläen mit präziser Regelmäßigkeit zelebriert werden, schafft sich die „Bewegung“ ihren eigenen Jahrestag-Kalender: Ein Jahr Hüttendorf-Räumung, ein Jahr Einweihung, ein Jahr Baubeginn, ein Jahr Volksbegehren – man kann sicher sein, daß zu diesen Terminen die Brocken etwas weiter und zahlreicher fliegen, die Polizei ein paar Hundertschaften mehr aufbietet.

Und die Bilanz? 35 Millionen Bewachungskosten hat die Startbahn inzwischen gekostet, erklärt das hessische Innenministerium, Sachbeschädigungen nicht mitgerechnet. Gegen diesen Saldo steht im Flughafen, bei der Flughafengesellschaft eine Plus-Bilanz: 43 000 Starts auf der neuen Piste, sieben Prozent mehr Fluggäste auf Rhein-Main im letzten Jahr, mittelfristig 1600 neue Arbeitsplätze. Denn schon haben sich, durch den Startbahn-Aufwind nach offizieller Lesart beflügelt, sieben bis acht neue Fluggesellschaften angekündigt, die Rhein-Main in Zukunft anfliegen wollen.

Die meisten Piloten sind ebenfalls zufrieden mit der neuen Bahn, auch wenn einige von ihnen meinen, allzuviel hätte sich dann doch nicht verändert, bei vielen Wetterlagen läge die „18 West“ verwaist im Nebel.

Auch die Lärmbilanz scheint sich die Waage zu halten – unter der Devise „gleicher Lärm für alle“ wurden in den südlichen Anrainergemeinden hohe Dezibel-Werte und fallende Grundstückspreise gemessen, während im Westen, Richtung Mainz, wieder etwas ruhiger geschlafen wird. Die sieben Prozent mehr Fluggäste setzen sich denn auch in nur 2,2 Prozent mehr Starts und Landungen um – die Flugzeuge sind besser ausgelastet.

Die „Rest-Bewegung“ kann diese Prozentrechnerei sowieso nicht von Meinungen und Taten abbringen. Sie hat eine, Art subkultureller Eigendynamik entwickelt. „Man kennt sich eben“, sagt F., ein 21jähriger Aktivist, der so jedes zweite Wochenende Präsenz und Action schiebt. Eine Mischung aus militanter Verbissenheit und Pfadfinderromantik hat sich da im Tann stabilisiert, die „Kids“ kommen zum Teil aus den Anrainergemeinden, zum Teil aus den Städten. Man plant Aktionen und Materialbeschaffung bisweilen akribisch und goutiert jedesmal die „Erfolgsmeldungen“ in den Zeitungen. „Sachschaden sammeln“, nennt F. das. „Auen wenn das Ding nun da ist und der Wald kaputt – billig sollen die es nicht kriegen.“

Auch wenn einige der älteren Ansässigen mit Augenzwinkern auf die Unverdrossenheit der Startbahn-Kids reagieren – die Kluft zwischen den Generationen ist seit den großen Gemeinsamkeitszeiten wieder gewachsen. Einige ältere Bürger-Aktivisten haben inzwischen die Fronten gewechselt und eine Aktionsgruppe gegen die Anwesenheit von Zigeunern in den Anrainergemeinden gegründet. So zerbrechen Mythen, so fallen nach den Zeiten der Euphorie Weltbilder, Interessen und Kulturen wieder auseinander. Die Mauer im Wald bleibt trauriges Symbol eines anhaltenden Unfriedens. Ihr Abbau soll mit einem generellen Demonstrationsverbot erkauft werden – wieder ein Preis, der zu hoch ist. Matthias Horx