Manche Wissenschaftler brauchen ein langes Arbeitsleben, um das herauszufinden, was sich dem Normalbürger en passant eröffnet. Wer, zum Beispiel, jemals nach einem entnervend zähen Behördengang am nahen Bahnhof von streitsüchtigen Rockern eins auf die Nase bekam, der weiß: Menschen haben unterschiedliche Temperamente. Diese aber sauber in Kästchen zu sortieren, machen sich manche Psychologen zur Aufgabe.

Den „Typ A“ kennen zumindest die Leser populärpsychologischer Abhandlungen. Es ist jener Mensch, kurz gesagt, der sich selbst so sehr unter Druck setzt, bis ihn der Herzinfarkt dahinrafft. Sein Gegenspieler scheint die Forscher weniger zu interessieren (oder vielleicht sind sie bei den einschlägigen Studien eingeschlafen), nämlich jener risikoscheue, beamtenmäßig der Rente entgegensitzende Mensch; wir wollen hiermit unsere Urheberrechte für die Klassifizierung „Typ Null“ anmelden.

Nun trifft soeben, natürlich aus den Vereinigten Staaten, eine neue Typklasse ein: Typ T – T wie thrill („Sensation“), wie tollkühn, Teufelskerl, Totschläger, Trendsetter.

Zwanzig harte Jahre lang arbeitete der Psychologe Frank Farley, 48, von der University of Wisconsin, bis seine Typ-T-Theorie stand – meldet, wer sonst, T wie Time Magazine. Nun ordnet Farley die menschliche Menagerie neu nach seinem T-Prinzip: T-Typen sind der Gangster John Dillinger und der Nobelpreisträger (und Mitentdecker der DNA-Struktur). Francis Crick, T-Typen sind eigentlich alle rechten Amerikaner. Denn die Bürger der Vereinigten Staaten seien ja Abkömmlinge von Einwanderern, argumentiert Farley, und die hätten das größte aller Risiken auf sich genommen, nämlich die Auswanderung: „Wenn ich hiermit recht habe, dann sollten wir eine enorm vitale Nation sein, in der sowohl Tplus, kreative Leute, als auch T-minus, destruktive Leute, überrepräsentiert sind.“

T-Typen haben nämlich nicht nur ein unruhiges Temperament. Vielleicht verfügen sie auch über eine etwas andere Biochemie im Gehirn. Farley, der sich selbst als gemäßigten T-Typ einstuft, will jedenfalls mit ziemlicher Genauigkeit T-Typen erkennen können: „Sie lehnen die Zwänge, die Gesetze, die Vorschriften ab – sie reizt das Unbekannte, das Ungewisse.“

So trinken T-Typen nicht etwa Alkohol, um abzustumpfen. Nein, „sie experimentieren mit der verbotenen Frucht“ und saufen, um zum Beispiel beim Autofahren den Nervenkitzel zu erhöhen. A-Typen gefährden sich durch ihr Verhalten selbst, sagt Farley, T-Typen dagegen „sind doppelt gefährlich – für sich selbst und für andere“.

Aber es gibt ja auch den guten T-plus-Menschen. Ihn will Farley schon im frühen Kindesalter mit seinen Tests – T-Typen wählen lieber komplexe Muster – erkennen und entsprechend fördern, zum Wohle Amerikas: „Dieses Land braucht, um in diesem Jahrhundert und darüber hinaus überleben zu können, ungeheuer viel Kreativität. Und dabei ist interessant, daß die zerstörerischen Kräfte – Kriminalität, Trunksucht, Rasen – aus derselben Gruppe hervorgehen, die zur höchsten Kreativität fähig ist.“

Da bleibt uns Europäern, durch jahrhundertelange Auswanderung in Sachen T-Typ längst genetisch verarmt, nur noch die Hoffnung, daß Farley genug Zeit bleibt, die Kreativität amerikanischer T-Kinder zu wecken, bevor deren T-plus vor dem TV-Set ins T-minus umschlägt. Oder bevor der T-Typ Ronald Reagan auf den T-(wie Thermonuklear-)Knopf drückt. Günter Haaf