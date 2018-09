Inhalt Seite 1 — Zu laut für Philosophen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Es kommen immer wieder Leute hier herein, die möchten ein Bild von Ascona und stellen sich darunter so ein buntes Postkartengemälde mit Goldrahmen vor. Die schicke ich woanders hin“, erklärt Trudi Neuburg-Corey, Galeristin in der Altstadt von Ascona. „Früher war hier nichtso ein Massenbetrieb“, erinnert sich die Tochter des Kunsthändlers Han Corey, der schon zu Beginn des Jahrhunderts in seiner Züricher Galerie Bilder von Paul Klee, Marcel Janko, Hans Richter und Frank Wedekind ausstellte. „Vor fünfzehn Jahren kamen mehr Besucher, die sich auch für solche Bilder interessierten“, fügt sie hinzu und deutet auf Zeichnungen von Edgar Degas oder Auguste Rodin und Werke von Pablo Picasso, Alexej Jawlenski und Henri Matisse. Für die Galeristin ist die Zeit Asconas als Künstlerdorf vorbei. Hans Arp, Hugo Ball und Alexej Jawlenski, die hier 1914 Quartier bezogen, sind wie die hier 1924 gegründete Künstlergruppe „Großer Bär“ nur noch Erinnerung. „Den Künstlern ist es heute zu überlaufen“, klagt sie. Ein Blick durch ihre Schaufenster auf den belebten Platz vor der Kirche ist Beweis genug.

Schon zu Beginn der sechziger Jahre klagte der Maler Richard Seewald: „Das Wirtschaftswunder verschlingt uns. Mein Grundstück, das 40 000 Franken wert war, würde heute 300 000 kosten.“ Das Leben ist zu laut und zu teuer geworden für Philosophen und Künstler.

Vom 600 Meter über Ascona aufragenden Monte Bré, einem beliebten Ausflugsziel mit Panoramablick über den Lago Maggiore, wirkt das Dorf wie eine kleine Schwester des angrenzenden Locarno, das als Stätte des historischen Paktes von 1925 und durch Kleists „Bettelweib von Locarno“ eher im Gedächtnis verhaftet ist als die Siedlung aus keltischer Zeit nebenan. Beide erscheinen von hier oben als eine Stadt; trennend wirkt aus der Vogelperspektive nur der im Sommer meist ausgetrocknete Flußlauf der Maggia, die dem Lago inren Namen gegeben hat.

Als Konrad Adenauer im April 1956 täglich zweimal seine ärztlich verordneten Spaziergänge auf dem Monte Verità genoß, war Ascona schon ein Ferien-Fixpunkt für die Wirtschaftswundermänner.

Einen ersten Eindruck von dem 4000 Seelen zählenden Tessiner Dorf gibt die Espresso-Pause in den Straßencafes der Piazza G. Motta, die sich zwischen Altstadt und parkenden Autoreihen vor dem See zwängt. Hier hat das Dorf ein wenig von dem mondänen Flair, den sich ganz Ascona geben möchte: Selbstverständlich schaut keiner mehr von seiner Zabaione auf, wenn eine jener Rüsselsheimer Familienkarossen vorbeirollt, die Asconas Namen in alle Welt tragen. Tröstlicherweise geht es den Lenkern von Jaguars, Ferraris und anderem automobilen Edelzeug ähnlich.

„Das einzige Stück Mittelmeer in der Südschweiz“ ist das Dorf für den Schriftsteller und Philosophen Karl Kerenyi. Es muß denn auch nicht allzuviel dazutun, um durch seine südländische Flora, die subtropischen Parks und die Villengärten der Helmut Zacharias’ und Udo Jürgens’ am Seehang den Eindruck zu vermitteln, man sei in Nizza, Cannes oder Saint-Tropez. Kneift man die Augen ein wenig zusammen, so glaubt man’s fast.

Beim Schlendern durch die schmalen Gassen bietet sich einem allerdings eine eher ans nahe Italien denn an Südfrankreich gemahnende Atmosphäre. Spielende Bambini, Mailänder Chic in den Boutiquen und Touristen, die sich auf „schwäbisch-italienisch“ ihr Gelati bestellen. Das flinke Umschalten der Bäckerin vom Italienischen zum Schwyzerdütschen ruft einen schließlich aus Italien zurück ins Tessin.