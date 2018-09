Von Gerhard Spörl

Hannover‚ im April

ZEIT: Sie setzen ganz auf die Industrialisierung der Türkei. Ist das die einzige Möglichkeit, die ethnischen, sozialen, religiösen Gegensätze zu dämpfen, den Gegensatz zwischen den Städten und Anatolien auszugleichen?

Özal: Anatolien war immer die Wegkreuzung für viele Völkerwanderungen, die aus Asien heraus und nach Europa hinein führten. Wir sagen dazu: Anatolien war eine Karawanen-Route. Die Türken kamen im zehnten Jahrhundert aus Asien.

Natürlich gibt es viele verschiedene Rassen in Anatolien, aber heute gehören 98 bis 99 Prozent von ihnen dem Islam an. Das ist eine wichtige Voraussetzung für gegenseitiges Verständnis und Zusammenleben. Das Türkische ist auch zu einer gemeinsamen Sprache geworden. Die freie Marktwirtschaft bietet nun die beste Voraussetzung, das Lebens- und Arbeitsniveau der Menschen zu heben. Die Gesellschaft wird um so leistungsfähiger, je mehr die Menschen sich an deren Anforderungen anzupassen vermögen. Das ist der Weg.

ZEIT: Ihre Philosophie ist es, erst wenn die Wirtschaft floriert, kann Demokratie wirklich funktionieren. Wieviel Zeit benötigen Sie?

Özal: Schauen Sie, das ist unsere Erfahrung. In den letzten dreißig Jahren hat es mehrere Versuche gegeben in der Türkei, eine Mehrparteiendemokratie einzurichten. Regelmäßig hat dann die Armee eingegriffen. Manchmal war es notwendig, manchmal war es nicht notwendig. Wir haben über die Gründe für diesen Kreislauf nachgedacht, und wir haben diese Lektion gelernt: Angefangen von der Gründung der Türkei im Jahre 1923 war die türkische Wirtschaft immer auf den Staat ausgerichtet. Das türkische Wirtschaftssystem glich damit dem sozialistischen System, dem des Ostens, nicht dem des Westens. Wir haben nun gelernt, daß ein Entwicklungsland, dessen Wirtschaft derart organisiert ist, auch politisch zum Sozialismus tendiert. Daran führt kein Weg vorbei. So weit war es vor fünf, sechs Jahren. Damals gab es heftige Richtungskämpfe, sie haben uns an den Rand des Bürgerkriegs gebracht. Deshalb sage ich, wir müssen erst die freie Marktwirtschaft einführen, ehe wir zu einer richtigen Demokratie werden können. Erst wenn wir die Grundlagen dafür gelegt haben, kann sich Demokratie entwickeln.