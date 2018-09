Von Peter Christ

In Helmut Kohls Kabinett der Akademiker fällt er auf: ein Typ inmitten all der windschnittigen Berufspolitiker. Allenfalls Arbeitsminister Norbert Blüm kommt noch der Originalität von Ignaz Kiechle nahe, der kein anderes Ministeramt als das für Landwirtschaft mit nur annähernd gleicher Glaubwürdigkeit ausfüllen könnte. Wenn je auf einen Politiker das Klischee vom „richtigen Stallgeruch“ gepaßt hat, dann auf den Bauern aus dem Allgäu.

Es ist zwar schon einige Jahre her, daß Ignaz Kiechle selbst Hand an seine Kühe legte, aber Bauer ist er geblieben, auch wenn er längst sein Geld mit einem Verlag, einem Versandhandel und mit der Politik verdient, und ein Nachbar den Hof gepachtet hat. Kein Wunder also, daß der Mann mit der atypischen Politikervergangenheit das Wohlwollen der Medien fand. Selbst nicht regierungsfromme Zeitungen schrieben wohlwollend über ihn.

Das Vertrauen der Bauern war ihm ohnehin gewiß. Zwar standen alle Landwirtschaftsminister dem Nährstand beängstigend nahe, und der eine oder andere geriet gar in den Verdacht, seinen Amtseid nicht auf die Verfassung, sondern auf die Satzung des Bauernverbandes geleistet zu haben. Aber Kiechle war selbst Bauer, und außerdem noch in der CSU. Das zählte mehr, als jeder rhetorische Bückling vor dem Landvolk, an denen er es freilich nicht hatte fehlen lassen. Ausdauernd hatte er in der Opposition die Agrarpolitik der sozial-liberalen Regierung bekämpft und seine Kollegen von der Scholle in ihrer Überzeugung gestärkt, die Regierung tue zu wenig. Mit Kiechle, so die Erwartungen, würde alles besser werden.

Doch nicht einmal zwei Jahre nach der Amtsübernahme ist die Stimmung unter den Agrariern schlechter denn je. Bei Auftritten in Schleswig-Holstein reckten die erbosten Bauern ihrem Minister unfreundliche Transparente entgegen. Beispiele: „Ignaz Kiechle dick und rund, die Höfe sind nicht mehr gesund“, oder „Ignaz laß im Norden das Bauernmorden“. Deftiger noch trieben es seine bayerischen Landsleute: „Ignaz, Judas des Allgäu“, oder bei einer Ministerrede nahe der DDR-Grenze „Kiechles Beschlüsse sind für uns Frankenwald-Bauern Todesschüsse“.

„Solche Parolen treffen mich nicht, weil sie weit außerhalb ernstzunehmender Beschuldigungen liegen“, meint Kiechle. Aber das Judas-Transparent habe ihn betroffen gemacht, weil der Vorwurf unter die Gürtellinie zielte. Der Minister, der von sich sagt, er lache weniger als früher, glaubt den Grund für den Zorn seiner Ex-Kollegen zu kennen: „Seit fünfzig Jahren sind die Bauern darauf ausgerichtet gewesen, ihre Produktion zu steigern. Nun ist es furchtbar schwer, ihnen zu erklären, daß dies jetzt falsch ist.“

Den Unmut ihrer treuesten Wähler empfindet die Union geradezu als ungerecht. Denn kaum eine Regierung hat jemals mehr Geld unters Landvolk gestreut als diese. Allein seit März 1984 spendierte sie den Bauern: