Lüchow-Dannenberg

Wer behauptet, die Polizei sei unflexibel und unfähig zu Innovationen, kann eines Besseren belehrt werden: Margot O., eine Journalistin aus Bremen, die mit ihrem Wagen Ende Februar bei den frostigen „Gorleben-Aktionstagen“ unterwegs war, fand in der Nähe des umstrittenen nuklearen Zwischenlagers eine Gruppe von Polizisten beim „Ventilsammeln“ vor – sie ließ bei einer Reihe von am Straßenrand geparkten Autos die Luft aus den Reifen und die Ventile in der Uniformjacke verschwinden.

Margot O., irritiert ob solcher sonst den Chaoten zugeschriebenen Kleinkrieg-Taktiken, versuchte mit dem Einsatzleiter zu reden, blitzte jedoch ab und fand schließlich auch die Reifen ihres eigenen Wagens platt.

Darf die Polizei das? Laut Schreiben vom 15. 3. der Bezirksregierung Lüneburg an Margot O. darf sie: „Das Vorgehen der Beamten entsprach der generellen Weisung der Gesamteinsatzleitung, mit verhältnismäßigen Mitteln die Verlagerung von Brennpunkten zu verhindern.“ Eine Aktualisierung der flexibel response, Abteilung Innenpolitik. Gilt solches auch für die Beamten an der Startbahn-West, die unlängst beim fröhlichen Steinewerfen beobachtet wurden? Heißt es jetzt: „vom Gegner lernen“?

Daß Demonstranten es nicht dürfen, darüber wenigstens herrschen keine Zweifel. Schon 1977 zu Beginn der Auseinandersetzungen um die Atomanlagen im Gorlebener Landzipfel wurde ein 19jähriger arrestiert, der die Hosentasche voller Ventile trug. Ein Jahr lang dauerten die juristischen Auseinandersetzungen. Dann wurde das Verfahren niedergeschlagen – der junge Mann war Lehrling in einer KFZ-Werkstatt. Das wäre, im casus ventilii, eine propere Ausrede für die Polizei. M. H.