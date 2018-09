Den Sklaven abgeschaut

In den Bergen North Carolinas, auf der Hochebene zwischen den Appalachen und den Great Smoky Mountains an der Grenze zu Tennessee, bewegt sich das Leben in dem zähflüssigen Tempo einer Landschaft, in der sich der Wille zur Unabhängigkeit mit Provinzialität vermischt und zu verstocktem Festhalten an Vergangenem führt.

In North Carolina stecken sich die Frauen seit Generationen kleine Beutelchen zwischen Wangen und Zahnfleisch, deren Inhalt ihnen über das Rackern und Schuften des Alltags hinweghilft. In den Vereinigten Staaten nennt man diese Gewohnheit snuff dipping: Ein Brauch, der aus den Tagen der Sklaverei, aus den Tagen endlosen, gleichförmigen Schaffens unter glutheißer Sonne bis heute weiterlebt.

Die Beutelchen sind mit fein gemahlenem, mehrmals fermentiertem Tabak gefüllt. Dieses Pulver sickert langsam durch den Leinenstoff, um schmeichelnd die Gingivobuccal sulcus – die Rachenschleimhaut – zu liebkosen.

Ein findiger Tabakwarenhersteller aus den USA, dem die zunehmende Raucherfeindlichkeit unseres Jahrzehnts die Geschäftsbilanzen in Unordnung brachte, hat den Südstaatengusto nun von neuem entdeckt. Vor drei Jahren begann er, die nikotinhaltigen Beutelchen in den Staaten zu vermarkten – mit großem Erfolg. Snuff dipping hat unter den Jugendlichen Oregons das Rauchen an Beliebtheit schon weit abgehängt, so fand eine Untersuchung der amerikanischen Zahnärztevereinigung kürzlich heraus. 22 Millionen Amerikaner sollen sich demnach bereits auf diesem neuen Weg in die Sklaverei der Tabakhersteller begeben haben.

In diesem Sommer macht sich die Firma „US Tobacco International“ an die Eroberung des europäischen Marktes. Ein Werk in Großbritannien nimmt in Kürze die Produktion der Beutelchen auf. Probepackungen gehen in englischen Supermärkten weg wie die warmen Semmeln. Ein schöner Bonus für den Hersteller: Der neue Suchtmacher fällt nicht unter das Werbeverbot für Rauchwaren im britischen Fernsehen. Nikotin wird wieder salonfähig.

Freilich scheint die Verbindung von Spucke und Tabakpulver viel höhere Nikotindosen freizusetzen, als das beim Zigarettenrauchen der Fall ist. Eine Untersuchung des New England Journal of Mediane fand außerdem heraus, daß sich das Mundkrebsrisiko bei Tabaklutschern vervierfacht. Bei den Frauen in den Bergen North Carolinas, die schon über viele Jahre hinweg ihre Lebensenergien mit den giftigen Beutelchen auffrischen, erhöht sich die Krebsanfälligkeit sogar um ein Fünfzigfaches. Doch snuff dipping, so stellt das Mediziner-Journal fast resignierend fest, blüht dort nun einmal als eine „volkstümliche Sitte“, um deren fatale Folgen sich aufgrund von „Unwissenheit und Gleichgültigkeit“ niemand kümmert – oder im Wohlbehagen des Augenblicks nicht kümmern will.