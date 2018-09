Von Aloys Behler

Jede Zeitungsredaktion kennt solche Anrufe. Der Mensch am anderen Ende der Leitung hat etwas auf dem Herzen, aber er kommt nicht zur Sache. Seine Rede ist weitschweifig und von mangelnder Klarheit, und je weiter er auf ungeduldiges Nachfragen hin ausholt, um so weniger verständlich erscheint, was er eigentlich will. Die Kommunikation ist schwierig, und sie wird nicht angenehmer dadurch, daß so ein Anruf meist über mehrere Stationen durchgestellt worden ist, weil sich niemand zuständig fühlt, aber jeder alsbald merkt: Da ist ein Querkopf in der Leitung!

Querköpfe sind lästig. Mit der ihnen eigenen, nicht selten penetranten Hartnäckigkeit vermögen sie ihr Gegenüber in Verlegenheit und Irritation zu stürzen, um so mehr, wenn ihr in komplizierten Sätzen verschachteltes Anliegen zunächst unbegreiflich erscheint. So kann es ihnen geschehen, daß sie unfreundlich abgehängt werden, weil sich der Überfallene Gesprächspartner ihnen gegenüber hilflos unbehaglich fühlt.

Jeder, der schon mal in der Verlegenheit war, weiß, daß es nicht leicht ist, in solchen Situationen den Hörer mit Anstand wieder auf die Gabel zu bekommen. Bewährt als Vorschlag zur Güte hat sich die Einladung, das Anliegen doch bitte schriftlich vorzubringen, weil sie wenigstens den Anschein der offenen Ohren wahrt. Entweder steht dann der Mensch mit seinem Problem anderntags persönlich auf der Matte, oder er schickt einen gewichtigen Packen Papier – Kopien von Akten, Vorgängen, Korrespondenzen, gebündelte Dokumente unendlicher Auseinandersetzungen mit Behörden, Anwälten, Gerichten.

Ein Querulant? Ein Querulant! Mehr als dieses verständnisinnigen, augenzwinkernden Dialogs in einem Wort bedarf es in der Regel nicht, um im Kreise rechtschaffener Gleichgesinnter Einmütigkeit des Urteils herzustellen. Legt so ein unbequemer Nörgler der Gesellschaft sein Päckchen Elend auf den Tisch, wissen wir im Grunde wohl damit umzugehen. Wir sagen "Querulant", und damit ist dann auch schon alles gesagt. Als "Querulant" erledigt sich der Mensch von selbst.

Der Große Brockhaus führt uns den Querulanten vor Augen als eine streitsüchtige, rechthaberische und mißtrauische Persönlichkeit mit ausgeprägter Tendenz, gegen tatsächliches oder vermeintliches Unrecht aufzubegehren, wobei Anlaß und Ausmaß der Reaktion in keinem angemessenen Verhältnis stehen. Dem Querulanten wird ein fanatisch überhöhtes Gerechtigkeitsbedürfnis nachgesagt, eine Neigung zu häufigem Prozessieren, in extremen Fällen mit psychopathischen Zügen. Die übliche lexikalische Definition wird ohne Zweifel dem Sprachgebrauch gerecht, der das Wort als Waffe einsetzt zur Ausgrenzung und Aussonderung der Unbequemen. Ehemals war das Wort Querulant freilich nur ein schlichter Rechtsbegriff, es bezeichnete den Beschwerdeführer, der in höherer Instanz sein Recht sucht.

Keiner, der heute beharrlich auf eine Weise, die andere starrsinnig finden mögen, gegen wirkliches oder vermeintliches Unrecht angeht, wird für sich das Wort Querulant verwenden, es sei denn als Zitat und Beleg einer weiteren ihm zugefügten Ungerechtigkeit und Beleidigung. Ein Lehrer, dem die Arbeit an seiner Schule zur Hölle wurde – aus welchen Gründen, ist dem von ihm selbst darüber angefertigten Dossier nicht zweifelsfrei zu entnehmen –, schrieb: "Inzwischen wird gegen mich, den unbequemen Lehrer und Querulanten, ein Kesseltreiben inszeniert mit dem Ziel, mich in meiner Arbeit zu disqualifizieren, sowohl pädagogisch wie wissenschaftlich wird meine Arbeit in Zweifel gezogen, nun auch noch mein Gesundheitszustand ..."