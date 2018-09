Nord III, Freitag, 26. April: „Niemand ist vergessen – nichts ist vergessen“ – Die Sowjetunion feiert ihren Sieg; Bericht von Peter Bauer

Kein brillanter Film. Mehr eine aktuelle Reportage, wo mit der Kamera etwas „draufgehalten“ wurde. Beispiel: der Reporter betritt den Rathaussaal, Begrüßung durch die Bürgermeisterin, dann: Raumtotale, er sitzt im Halbrund mit Kriegsveteranen, die erzählen. Das ist allenfalls vertretbar für eine eilige Nachrichteneinspielung. Dennoch: trotz der (nicht durchgängig) etwas groben Machart ein richtiger, ein notwendiger Film, vor allem als Gegenstück zu dem ARD-Sechsteiler, in dem die Deutschen siegen, verlieren, sterben, das Sterben der anderen aber zu sehr ausgespart bleibt.

Dieser Film erzählt die Geschichte von Brest (Litowsk) und Kiew (Zerstörung, Verteidigung), vor allem aber zeigt er beide Städte heute, 40 Jahre danach, wie dort der Sieg begangen (weniger gefeiert) wird. Natürlich gibt es Aufmärsche wie gehabt, Propaganda wie gehabt, Kranzniederlegungen wie gehabt. Aber die Denkmäler, riesig und bombastisch, werden durch die stillen, ernsten Besucher zu Mahnmalen. Ihre wehenden, roten Halstücher, um die Gitterstäbe einer Kasematte, gebunden, sind Gesten der Lebenden für die Toten: „Niemand ist vergessen – nichts ist vergessen.“ Und wenn die jungen Besucher im Museum Photos und Dokumente erklärt bekommen, sich Guillotine und Galgen ansehen, Züchtigungsinstrumente der Herrenmenschen für die Untermenschen, dann hat man nicht den Eindruck, wie so oft bei uns, daß diese jungen Leute mit dieser Geschichte nichts zu tun haben wollen. Nein, man nimmt ihnen ab, daß sie Leid und Opfer begreifen und als ihre Geschichte annehmen.

Kein Hurra-Gehabe. Auch nicht bei den ordensbehangenen Veteranen. Sie haben von zu vielen Toten zu erzählen. Das rückt „Heldentaten“ zurecht. Sie waren auch nicht als Eroberer ausgezogen. Sondern waren Überfallene, die sich gewehrt haben. Ein Volk, das 20 Millionen Tote zu beweinen hat, gebärdet sich nicht in falscher Siegerpose. Stolz, ja. Genugtuung, ja. Aber mehr auch nicht. Eher Tränen. Beispiel: in Kiew hat eine junge Fernsehredakteurin eine Serie begonnen: „Erinnerungen“. Sie verliest Briefe, zeigt Photos von Gefallenen. Ein Suchdienst. „Wir bekommen viele Briefe, in denen uns die Menschen schreiben, daß sie unsere Sendung nicht ohne Tränen anschauen können“, sagt sie, und kämpft selbst mit den Tränen. Stalin übrigens, der diesen „großen vaterländischen Krieg“ geführt und gewonnen hat, Stalin taucht wieder auf: in Gips, in Öl, im Fernsehen, in Zeitungen. Aber ein Historiker ordnet ihn auch ein: als Mörder von Millionen von Sowjets. Immerhin.

Der Film ist so beeindruckend, weit die Menschen so beeindruckend sind, mit ihrer Trauer, ihrem Ernst, ihrer Bescheidenheit. „Ich verlor im Krieg vier Menschen: meinen Bruder, meine Mutter, meinen Mann, eine Tochter“, sagt eine alte Frau, „mich hat es schwer getroffen; aber es gibt viele Menschen, die ähnliches erlebt haben. Wie viele deutsche Mütter haben ihre Kinder verloren?“

Das ist es, was umgekehrt Deutschen nicht über die Lippen, vielleicht nicht mal in den Sinn kommt: Deutsche Stalingradsoldaten, 1983 befragt, haben immer nur über eigene Verluste gesprochen. Die Opfer von Dresden sprachen nur über die Opfer von Dresden. Nicht über die in Coventry, oder Warschau, oder Rotterdam. Und das war doch alles vor Dresden. Oder der Wehrmachtssoldat, der neulich über den Polenfeldzug sprach und den Kameraden, der neben ihm starb. Mit belegter Stimme sagte er: das sei der erste Tote gewesen. Der erste tote Deutsche, oder? Von den auf diesem Mord- und Raubzug erschlagenen Polen: kein Wort: Mag sein, daß er danach nicht gefragt wurde. Nur, die alte Frau in Brest (Litowsk) ist auch von allein auf die deutschen Mütter gekommen. Das ist wohl der Unterschied. Und deshalb sollte dieser Film in den anderen Dritten Programmen gezeigt werden. Wir können lernen daraus.

Lea Rosh