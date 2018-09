Honecker, Maria und das Böse

„Das habe ich selbst ausgesucht“, sagte DDR-Staatschef Honecker, als er letzte Woche dem Papst ein Geschenk überreichte, das der Erfinder der Porzellan-Plastik in Europa, Johann Joachim Kändler (1706-1775), für König August den Starken von Polen („und von Sachsen“, fügte der Papst hinzu) angefertigt hatte. Ex-Katholik Honecker, der sich das kostbare Stück aus Meißen beschaffen ließ, fügte auch gleich die dem Papst einleuchtende Beschreibung hinzu: „Madonna mit dem Kinde, über das Böse triumphierend“ – gemeint war der Lindwurm zu Marias Füßen. Um über die Phantasielosigkeit manch anderer Staatsbesucher im Vatikan zu triumphieren, bedurfte es soviel nicht: Bundespräsident Carstens etwa hatte dem Papst eine – Armbanduhr geschenkt...

Der Richtige

Gary Hart will Gouverneur von Kalifornien werden. Gary Hart? Nein, der demokratische Senator aus Colorado, der voriges Jahr einen vergeblichen Anlauf auf das Weiße Haus unternahm, will in Washington bleiben. Er hat aber einen Namensvetter im kalifornischen Landesparlament, der nächstes Jahr Regierungschef im größten amerikanischen Bundesstaat werden will. Gary Kersey Hart, der Kalifornier, verdankt dem Bundespolitiker Gary Warren Hart eine Prominenz, ohne die seine Ambitionen wahrscheinlich schon am fehlenden Geld für eine Werbekampagne scheitern würden. So aber partizipiert der Landespolitiker am Markenartikel-Image Gary Hart, mehr noch: „Er ist der richtige Gary Hart“, sagen seine Anhänger – weil er von Geburt an so hieß wie heute, während der Senator in Washington erst als Student die uneleganten fünf Schlußbuchstaben seines Familiennamens Hartpence aufgab.

Kontrolle

Der französische Oberste Gerichtshof mußte zu einer Frage Stellung nehmen, die alle französischen Polizisten bewegt: Wie erkenne ich einen Ausländer? Das französische Polizeirecht erlaubt nämlich nur, die Papiere eines Ausländers auf der Straße zu kontrollieren, nicht aber die eines Einheimischen. Nun tragen ja nicht alle Franzosen eine Baskenmütze oder einen Einkaufskorb, aus dem ein Baguette herausragt. Selbst die Hautfarbe ist kein eindeutiges Merkmal. Da gibt es einerseits naturalisierte Afrikaner, andererseits zum Beispiel deutsche Touristen, die zur Tarnung Gauloises rauchen. Der Spruch des Kassationshofs: Die Polizisten dürfen kontrollieren, „wenn man von objektiven äußeren Merkmalen der Person ableiten kann, daß es sich um einen Ausländer handelt“. Als Ausländer ist also anzusehen, wer vermutlich ein Ausländer ist.

Ausgezeichnet

Die Pacific Area Travel Association (PATA), der die meisten Staaten Asiens und des pazifischen Raums angehören, hat auf ihrer Jahreskonferenz in Auckland/Neuseeland Preise für Touristik-Journalismus vergeben. Als einziger Europäer wurde Klaus Viedebantt ausgezeichnet, verantwortlich für den Reiseteil dieser Zeitung.