Von Dieter Zeitler

Abergläubische müssen zu Hause bleiben, wenn es am 18. Mai zum 13. Male über den Rennsteig geht. Um 9 Uhr startet im 812 Meter hoch gelegenen thüringischen Neuhaus am Rennsteig, der dort Rennweg heißt – allerdings nicht wegen der heutigen Rennerei – eine reichlich 5000köpfige Schar lauffreudiger Frauen und Männer zwischen 18 und 76 Jahren. Sie macht sich auf den Weg ins rund 45 Kilometer entfernte Schmiedefeld und trifft dort je nach Kondition etwa drei bis sechs Stunden später ein.

Neben der kleinen, der 45-km-Strecke, gibt es noch eine „große“. Sie beginnt an der Hohen Sonne bei Eisenach am anderen Ende des Thüringer Höhenweges. Sie ist offiziell 75 Kilometer lang, gelaufen werden mußten in den letzten Jahren aber „nur“ rund 70 Kilometer. Wegen der Länge und der damit stärkeren Strapazen wird sie von einer kleineren Zahl von Läufern gewählt. Es sind jährlich reichlich 2000. Sie machen sich bereits um 6 Uhr auf die Socken. Wer in der Wertung ankommen möchte, muß bis 18 Uhr in Schmiedefeld sein, dem gemeinsamen Zielort.

Die Veranstaltung heißt im besten DDR-Abkürzungsdeutsch schlicht und einfach GMRL, der GutsMuths-Rennsteiglauf. Er ist der Lauf der Ausdauerläufer (Jogger) in der DDR, sowohl der dienstälteste Massenlauf als auch der mit den meisten Teilnehmern und dem besten Ruf. Was dem Bundi-Jogger vielleicht der New-York- oder Westberlin-Marathon ist, stellt für den DDR-Jogger der Rennsteiglauf dar.

Die Teilnahme an diesem Lauf ist für Tausende von Freizeitsportlern der DDR das größte sportliche Ereignis eines Jahres. Darauf bereiten sie sich gründlich vor, scheuen weder Zeit noch materiellen und finanziellen Aufwand. Begonnen hat der Rennsteiglauf Anfang der 70er Jahre als ein Experiment von Orientierungsläufern aus Weimar und Jena, die erproben wollten, was man seinem Körper an Anstrengungen aufbürden kann. Für 1973 planten fünf Mann einen Rennsteig-Etappen-Lauf. Aber bevor sie an die physischen Grenzen ihrer Körper gelangten, stießen sie auf organisatorische Schranken im DDR-Tourismus: Für die geplante Zeit erhielten sie keine Übernachtungsmöglichkeiten; sie mußten die Strecke in einem Ritt bewältigen. Aus der Not entstand damit der 1. Rennsteiglauf, der somit als ein typisches DDR-Kind aus dem Mangel heraus geboren wurde. Das Kind entwickelte sich dann aber prächtig, wenngleich es heute mit den Übernachtungsmöglichkeiten eher schlechter als besser aussieht.

Schon 1975, beim 3. Lauf, nahm die Veranstaltung massensportlichen Charakter an. 1080 Teilnehmer hatten sich auf dem Rennsteig am Heuberghaus eingefunden, um dann ins 85 Kilometer entfernte Neuhaus zu laufen. Ein Jahr später entschloß man sich dann zu jener Zweiteilung in eine 45- und eine 75-km-Strecke, wie sie heute noch besteht und sich inzwischen auch bewährt hat, wenngleich die 45-km-Strecke schon als überlaufen angesehen werden muß. In diesem Jahr werden wie in den Jahren zuvor wieder reichlich 5000 Ausdauerläufer und -läuferinnen die knapp 50 Kilometer in Angriff nehmen; die Nachfrage war doppelt bis dreifach so hoch. Wegen des besonderen Charakters der Strecke kann die Teilnehmerzahl nicht mehr erhöht werden. Zumindest auf den ersten 30 Kilometern der Strecke herrscht ein Gedränge, daß es schon nicht mehr schön ist. Will man heutzutage eine Karte für die „kleine“ Strecke abbekommen, geht es bereits nicht mehr ohne Beziehungen oder großes Glück.

Dieses Interesse ist Ausdruck einer starken Entwicklung der – wie sie in der DDR heißt – Laufbewegung. Dabei hat es zwischen der Laufbewegung im ganzen und gerade dem Rennsteiglauf eine enge Wechselbeziehung gegeben. Einerseits wurde dieser Massenlauf erst dadurch möglich, daß es immer mehr Menschen richtig fanden, etwas für ihren Körper zu tun. Andererseits hat die Existenz des Rennsteiglaufes auch zum Laufen animiert.