Horst Pastuszek, Vorstandsmitglied des Hamburger Kaffeerösters und -filialisten Tchibo, gibt sich hanseatisch zurückhaltend: „Wir sind noch im Experimentierstadium, das sind alles Ansätze, erst im Herbst werden wir eine erste interne Bilanz aufmachen“.

Was der Kaffeemanager mit soviel Vorsicht kommentiert, könnte zu einer erheblichen Wettbewerbsverschärfung am ohnehin nicht gerade müden Kaffeemarkt führen: Der Filialist Tchibo und sein Bremer Konkurrent Eduscho testen derzeit ihren Einzug in den Lebensmitteleinzelhandel. In eigenen Läden oder in Kooperation mit Bäckereien, angesiedelt in der Vorkassenzone von Verbrauchermärkten und großen Supermärkten oder innerhalb der Lebensmittelläden als Shop-in-the-Shop, versuchen die beiden Großröster, neue Kaffeekunden zu erschließen.

Zwar hat sich in ihrem Marktsegment nichts geändert: Knapp 40 Prozent des Kaffeeabsatzes geht über Filialen, gut 15 Prozent über Aldi und der Rest von 45 Prozent über den Lebensmitteleinzelhandel. Aber im Zuge der Konzentration im Lebensmittelhandel ändert sich auch das Einkaufsverhalten der Konsumenten: Die Wochenendeinkäufe, bei denen möglichst der gesamte Bedarf der kommenden Woche mit gedeckt wird, gewinnen an Bedeutung. „Und daran“, klagt Tchibo-Mann Pastuszek, „sind wir bisher nicht beteiligt.“

Mit ihrem, wenn auch noch testweisen, Vorstoß in den Lebensmitteleinzelhandel begeben sich die Filialisten in die direkte Konfrontation mit den Abpackern Jacobs, Hag und Melitta, den klassischen Lieferanten des Lebensmittelhandels. „Das ist eine Konfrontation“, wie Tchibo-Chef Pastuszek beschreibt, „zwischen röstfrischem und gemahlenem, vakuumverpackten Kaffee.“ Und da sehen sich die Filialisten durchaus im Trend. „Der Frischeaspekt“, freut sich Eduscho-Geschäftsführer Wolfgang Schrecker, „stößt bei Lebens- und Genußmitteln ganz generell in Verbraucherkreisen in zunehmendem Maße auf stärkere Resonanz.“

Treffen die Kaffee-Shops auf Gegenliebe bei den Konsumenten, „dann bleiben wir nicht ohne Antwort der Konkurrenz“, vermutet Tchibo-Mann Pastuszek. In der Tat: „Wir haben eine Reihe von Konzepten in der Schublade“, verspricht Jacobs-Sprecher Rolf Sauerbier, „wir sind noch gut für einige Überraschungen“. Vorerst werden schon mal zwei neue Kaffeesorten am Markt getestet: Eine entkoffeinierte Version der Krönung, Jacobs’ Umsatz- und marktstärkster Marke, ist auf dem Testmarkt in Norddeutschland und Berlin. Und in Teilen Bayerns wird eine Sorte getestet, die Jacobs längst aus dem Sortiment verbannt hatte: die Marke Goldene Bohne, die wieder heile Bohnen bietet.

Freilich, aus der überhasteten, gleichwohl werbeintensiven aber erfolglosen Einführung von Kurzzeitröstung und neuen Packungsgrößen Ende 1983 und Anfang 1984 haben die Röster gelernt. „Jetzt machen wir wieder langfristige Konzepte“, erklärt Jacobs-Sprecher Sauerbier. Aus der Phase der Schnelltests sind wir raus.“ Und Tchibo-Chef Pastuszek pflichtet bei: „Wir versuchen wieder, über Jahre zu denken.“

Entsprechend vorsichtig kommentieren auch die beiden Filialisten ihre weiteren Expansionsversuche: Eduscho und Tchibo dringen verstärkt in die Nachbarmärkte Schweiz und Österreich vor. Der heimische Kaffeemarkt, der in den vergangenen Jahren nur noch geringe Zuwachsraten aufwies, war nach einer Statistik des Münchner Ifo-Instituts auf Basis des Rohkaffeeinsatzes rückläufig. Der Konsum ist allerdings vermutlich gleich geblieben – dank der höheren Ergiebigkeit der kurzgerösteten Kaffees.