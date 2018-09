Die Lufthansa schleppt täglich Tonnen von Fracht durch die Luft, für die sie keinen Pfennig bekommt. Im Gegenteil, sie zahlt dafür Millionen – für die Zeitungen und Zeitschriften an Bord.

In grauer Morgenfrühe werden auf den deutschen Flughäfen täglich riesige Papierstapel sortiert: Die 370 Lufthansa-Flüge bekommen ihre Bordpakete mit Zeitungen und Magazinen, eingeteilt nach Klasse, Abflughafen und Flugziel. Die First- und die Business-Class erhalten zusätzlich Managerjournale; auf deutschen Abflughäfen werden Lokalzeitungen eingeladen, für Auslandsflüge bunkert die Lufthansa Pakete, die erst zum Rückflug geöffnet werden, um dem Heimkehrer von Sydney oder Tokio eine deutsche Zeitung zu sichern, mag sie auch einen Tag alt sein. In Tokio kommen natürlich frische Lokalblätter hinzu, fünf auf japanisch, zwei auf englisch, in Sydney werden sechs örtliche Zeitungen aufgenommen – um bei diesen Beispielen zu bleiben.

Etwa 5500 Tonnen Druckwerke kommen so jährlich zusammen; 5000 dieser Tonnen werden in der Bundesrepublik zugeladen, im Durchschnitt 15 Tonnen täglich, so die Daten von 1984. Wollte die Lufthansa diese Zeitungen und Zeitschriften am Kiosk erwerben, müßte sie rund 40 Millionen Mark zahlen. Als Großabnehmer erhält die Fluglinie aber Rabatte, einige Verlage geben ihre Produkte auch gratis oder zu Pfennigbeträgen ab, weil sie auf die Werbewirksamkeit bei den Passagieren bauen. Dennoch summiert sich der Aufwand auf zehn Millionen Mark im Jahr, nicht eingerechnet der Anteil an Personal- und Betriebskosten, den dieser Bordservice erfordert. Dieser vermutlich auch in die Millionen gehende Betrag ist nicht zu beziffern, berechenbar sind allerdings die Kosten, die der Transport der tonnenschweren Lektüre fordert: rund eine Million Mark für Treibstoff plus eine Million Mark Verlust an Nutzlast.

Daß angesichts solcher Summen die Leselust der LH-Passagiere regelmäßig erforscht wird, ist verständlich. Alle nicht genutzten Zeitungen und Magazine werden je nach Erscheinungsdatum gezählt, um keinen überflüssigen Ballast mitzuschleppen. Ein sechsköpfiges Gremium aus verschiedenen Lufthansa-Abteilungen wertet diese Zahlen aus und entscheidet, ob die Zahl der Exemplare erhöht oder verringert wird oder ob neue Titel an Bord genommen werden. Die Chancen für Neulinge sind schlecht, neunzig Prozent aller Angebote werden abgelehnt. Der Andrang der Zeitungsverlage ist groß, denn neben dem Werbeeffekt machen bei kleinen Blättern ein paar hundert Exemplare eine spürbare Auflagensteigerung aus. Bestes Beispiel ist der Nachrichtendienst Etage, der rund 2000 verkaufte Exemplare hat, davon gehen – warum auch immer – 1029 an die Lufthansa.

Die Auswahl der Bordlektüre ist ein diffiziles Werk. Magazine wie Playboy, Penthouse oder Lui finden sich nicht in den sauberen Jets, die Illustrierte Quick, in der Busen und Politik gern eine verkaufsträchtige Union eingehen, ist indes ebenso gelitten wie das Frauenblatt Cosmopolitan, das erfolgreich Schmuddelkram mit Emanzipation verbrämt. Leichter läßt sich schon die politische Schranke senken; Parteizeitungen wie Vorwärts oder Bayernkurier sind unerwünscht, radikale Gazetten jeder Couleur verpönt.

Die Hitliste der Bordlektüre hält einige Überraschungen parat, auch wenn manch große Zahl relativiert werden muß, weil der eine oder andere Verlag größere Posten billiger abgibt als kleinere. Das gilt natürlich nicht für die „Pflichtblätter“, die führenden publizistischen Produkte Deutschlands, für die auch die Lufthansa hohe Preise zahlen muß. Spitzenreiter unter den Magazinen ist (abgesehen vom faden LH Germany) der Stern mit 8300 Exemplaren je Ausgabe vor Quick (7335), Capital (6860), Hobby (6360) und Spiegel (5970). Bei den Tageszeitungen liegt die International Herald Tribune mit 8468 Exemplaren vorn, gefolgt von der Süddeutschen Zeitung (6843), der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (5695), der Frankfurter Rundschau (5410) und der Welt (4737). Aus dem hierzulande dünnen Angebot an Sonntagszeitungen liefern die Welt am Sonntag 7345, die Nachtausgabe am Sonntag 6590 und Bild am Sonntag 6495 Exemplare. Die Wochenzeitungen sind mit dem Rheinischen Merkur (7075) und dem Deutschen Allgemeinen Sonntagsblatt (10 040) vertreten. Absoluter Spitzenreiter in der Lufthansa-Lekture-Liste ist DIE ZEIT mit 13 405 Exemplaren. Klaus Viedebantt