Inhalt Seite 1 — Neues altes Schönes Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Heinz Josef Herbort

Seit der Uraufführung des Stücks in Berlin im September 1956 „haben wir ein Problem, ein ungelöstes“: „Die Uraufführung hat noch nicht stattgefunden.“ Das Paradoxon, das Hans Werner Henze in einem Brief an den früheren Kieler Intendanten Joachim Klaiber definierte, mußte neunundzwanzig Jahre bestehen, und so mochte der Komponist, als er jetzt zur „König Hirsch“-Premiere nach Stuttgart kam, gut und gern fragen, wie denn dieses oder jenes wohl klinge – er hatte es nie hören können. Der Dirigent Hermann Scherchen, der eigentlich „zu den kühnsten und erfolgreichsten Werbern für die Musik Schönbergs und seiner Nachfolge“ (Erwin Kroll) gehörte, hatte in Berlin „unglaublich mit dem Rotstift gewütet“, hatte nahezu ein Fünftel des Werkes gestrichen, vor allem die Arien, weil er, wie Henze im Klaiber-Brief vermutete, „fand, ‚wir‘ schrieben heute keine Arien mehr“. Wie Henze heute reagierte, geschähe ihm auch nur annähernd Ähnliches, steht außer Zweifel; der damals Dreißigjährige ließ die Amputationen zu – was auch einiges besagt über die Machtverhältnisse und Mechanismen im Musikbetrieb wie über die Authentizität und/oder Fragwürdigkeit des Werkbegriffs.

Es ist die befürchtende Vermutung so abwegig nicht, das bislang Ungehörte – wie letztlich das zwar Aufgeführte, das aber ja auch nur ein paar wenige Male erklang – könnte in den fast drei Jahrzehnten denn doch Patina angesetzt haben. Glaubten wir dies nicht auch an so markanten, durchaus noch jüngeren Werken wie Nonos „Intolleranza“ (1960) oder Zimmermanns „Soldaten“ (1965) bei jüngsten Aufführungen bemerkt zu haben? Hatte nicht schon 1954 Theodor W. Adorno vom „Altern der Neuen Musik“ gesprochen, warnend und mahnend?

Nun hat Hans Werner Henzes Musik vielleicht einem von Adorno – wahrscheinlich doch, wie sich im nachhinein zeigen könnte, irrtümlich – postulierten kategorialen Merkmal der „neuen“ Musik kaum entsprochen: Sie zählte nie oder selten zum „Aufstörenden und selber Verstörten“. Nicht, daß nicht auch sie ständig gesucht hätte, nach neuen Formen wie Inhalten, nach dem eigenen Ich also. Aber immer war (und ist) sie bemüht, das – wie es in einer Aufzeichnung aus der Arbeit am „König Hirsch“ heißt – „Körperlich-Dingliche“ zu erreichen, „diese Wärme, die Menschen an sich ziehen will, weil Menschen sie benötigen“. Selbst im „Floß der Medusa“ oder in „El Cimarrón“, im „langwierigen Weg in die Wohnung der Natascha Ungeheuer“ oder in „We come to the River“, in denen Musik keineswegs nur um in Schlaf wiegende oder sich in Sicherheit wähnende politische oder politisierende Texte kreist, besitzt sie doch immer den Gestus der Anteilnahme, verleugnet sie die Angst nicht, kaschiert nicht – versucht aber auch nicht, „der inneren Komplexion nach an der äußersten Erfahrung des Grauens sich (zu) messen“. Kann, was auf diese Weise nicht adornisch „neu“ ist, auch nicht altern?

Was Henze damals umtrieb, beschäftigte, formte, was sich in seine Musik hineingrub, heute von uns aus ihr wieder herausgelesen sein will – Henze hatte 1953 „zwei Koffer mit Büchern und Partituren, die ganze Habe“ gepackt und war, ein für allemal, nach Italien übergesiedelt –, wie also auch der „König Hirsch“, „ein von dem Wunsch getragener Versuch, einem Ideal näher zu kommen, der Auffindung von Schönheit“, gesehen und gehört werden möchte, ist in dem Brief an Joachim Klaiber nachzulesen: „Es braucht einen märchen- und fabelhaften Pomp populärer Art, wie im Wiener oder Venezianer Volkstheater. Vielleicht muß man die Aufführung auf zwei oder drei Abende verteilen, oder auf einen (Sonn)tag ... Und wir stellen uns das Publikum so vor: Man kommt ins Haus, wann man will, geht, wann man will... bringt die Kinder mit, macht ein Picknick. Es muß eine Belustigung sein, außer Primadonnen und Helden treten ja auch Gaukler auf, Akrobaten, Schauspieler und Clowns. Und ein Dirigent mit einem mächtigen Orchester. Es ist ja eine ganz neue Form von Theater (oder Zirkus) geplant gewesen, hat nichts Tiefenpsycholgisches und nichts Modisches.“ Wieso hat das so lange auf seine erste Realisation warten müssen?

Indisch-persisch-venezianisches Märchengut/Carlo Gozzi/Heinz von Cramer: die Geschichte vom König, der als Kind vom rivalisierenden Statthalter im Wald ausgesetzt, aber von den Tieren aufgezogen wurde; der zurückfindet an den Hof und das „junge Mädchen“ zur Braut erwählt; der Intrigen gegen sich und die Braut erkennt und resigniert in den Wald zurückkehrt, sich dort in einen Hirsch verwandelt; der weiter verfolgt wird vom Statthalter, bis jener schließlich selber durch die Kugel des gedungenen Mörders getötet wird; der schließlich auf den Thron zurückkehrt und mit seiner Hochzeit einen hoffnungsvollen Ausblick auf eine Zukunft in Freiheit eröffnet.