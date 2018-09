Inhalt Seite 1 — Zuviel Industrienähe Seite 2 Auf einer Seite lesen

Einem neuen Studiengang eilen die Erfolgsmeldungen voraus, kaum daß er sich etabliert hat. Ort der Handlung: Tübingen in Baden-Württemberg. Zahl der Zulassungen pro Jahr: Maximal zehn Bewerber. Wo die Absolventen später einmal unterkommen werden, weiß man – laut Studienplan – jetzt schon: In der Informationsverarbeitung und Dokumentation, in der Software-Entwicklung, Pädagogik und Sprachtherapie. Der Name des vielversprechenden Studiengangs: Allgemeine Sprachwissenschaft/Informatik/Psychologie.

Fraglich ist, ob es in fünf Jahren nicht schon genug Informatiker mit linguistischen Kenntnissen geben wird. Und ob „mögliche Berufsfelder“, überhaupt längerfristig berechenbar sind, steht dahin. Hakelig wird es bei der Frage, ob es überhaupt ein Berufsbild gibt, das die Kombination der drei Fächer ratsam erscheinen läßt. „Ob man solche Leute brauche“, das habe man geprüft; versicherte Hans-Dieter Schmidt, Pressesprecher von Wissenschaftsminister Engler.

Gerüchte. Die Befürworter schweigen, da sie der Meinung sind, über etwas, das es gerade erst gibt, kann oder sollte man auch nicht reden. Fest steht: Es gab Protest. Kritische Stimmen kamen nicht nur aus den Reihen der GEW, auch der Vertreter der liberalen Professorenliste, der Mathematiker Manfred Wolff, hatte Bedenken.

Den neuen Studiengang sehen die Kritiker in Zusammenhang mit einer Reihe von anderen Maßnahmen an der Neuphilologischen Fakultät. Dazu zählt ein bereits bewilligtes Forschungsprojekt in Zusammenarbeit und mit finanzieller Unterstützung des multinationalen Konzerns IBM. Es wurde mit Professor Günthner, der den neuen Studiengang initiierte, entwickelt. Die IBM stellt dafür kostenlos einen Großrechner und acht Personalcomputer zur Verfügung.

In einem Kooperationsvertrag zwischen der Universität Tübingen und der IBM erklärte sich der Konzern bereit, für Lehrzwecke in den geisteswissenschaftlichen Disziplinen weitere fünfzig Personalcomputer auf zunächst drei Jahre an die Tübinger Universität zu verleihen.

Die Bemühungen, so neue Techniken in die Geisteswissenschaften einzuführen, stießen auch beim Tübinger Sprachwissenschaftler Johannes Sobetzko auf Kritik. Die Zweifel am Niveau des neuen Fachs „Allgemeine Sprachwissenschaften“ hat er auch, die Grundlagen der Informatik blieben ausgespart. Harsches Fazit: „Hier wird ein institutioneller Popanz pseudoakademischer Betriebsamkeit aufgebaut, die Universität wird zum Rezeptanwender der Industrieforschung.“

Auf das Problem von Forschungsfinanzierung durch Drittmittel, besonders Industriegelder, weist Gerd Köhler vom GEW-Vorstand hin. Der GEW-Mann: „Wer die Kapelle bezahlt, bestimmt auch, was diese spielt.“ Auf dem Spiel steht für den liberalen Mathematiker Manfred Wolff die Freiheit von Forschung. Auftragsforschung ist für ihn „der erste Punkt, wo Mißtrauen entsteht“.