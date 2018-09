Inhalt Seite 1 — 118 Jahre Seite 2 Auf einer Seite lesen

Anno 2017 wird die „Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer und Anwärter“ 150 Jahre alt. So lange wollte die Gewerkschaft nicht warten; vielleicht braucht man dann ja gar keine Lokführer mehr. Also hat sie jetzt eine Broschüre herausgegeben, in deren Vorwort es heißt: „118 Jahre Lokführer-Gewerkschaft – auch darüber gibt es viel zu erzählen.“

Ich gebe gern zu, daß ich – von der kuriosen Ankündigung gleichsam stimuliert – die 24 Seiten sofort und in einem Zug gelesen habe. Zwar wollte ich nie Lokomotivführer werden (auch nicht Polarforscher, was auf Seite 21 als Alternative angegeben ist), doch träume ich seit langem davon, einmal vorn in der Lok mitzufahren, die Gleise und Weichen unter mir weghuschen zu sehen, vorbeizufliegen an Signalen, dem Westen entgegen, in den Dunst der Abendsonne hinein ...

Nie habe ich mich getraut, einen Lokführer zu fragen. Wenn sie im Bahnhof den Kopf aus ihrer Luke stecken, sehen sie oft mürrisch aus und keineswegs rosarot gestimmt.

Die Broschüre, die schon im Titel andeutet, wohin die Reise geht („150 Jahre Lokomotiven und Lokomotivführer in Deutschland“), beginnt mit dem Faktum, daß eine Fahrt mit der ersten Lokomotive ohne den ersten Lokomotivführer nicht denkbar gewesen wäre. In 19 Kisten verpackt, kam der 170 Zentner schwere „Adler“ aus Newcastle im Oktober 1835 in Nürnberg an. Mit ihm, als „mitgelieferter Dampfwagenführer“, William Wilson. Der erste deutsche Lokomotivführer war also ein Engländer. In Frack und Zylinder und mit blütenweißen Handschuhen lenkte der Gentleman das ölige Monster von Nürnberg nach Fürth. Sein Gehalt lag 200 Gulden über dem des damals ranghöchsten deutschen Bahndirektors.

Doch je mehr Lokomotiven kamen, desto knapper kalkulierten die Bahnverwaltungen; aus sozialer Not heraus gründeten Lokomotivführer 1862 deshalb einen Verein. „Kesselexplosionen, unzulässiger Gleisbau, mangelhafte Signalsicherung sowie andere Risiken überschatteten den entsagungsvollen Beruf“, heißt es in der Broschüre.

Schmierig und staubig war es auf den Lokomotiven, es war ein Rütteln und Stoßen, es roch nach heißem Öl, und es zog an allen Enden, und Platz nehmen konnte man nur auf einem dreibeinigen Holzhocker, ungefedert. So war das Lokomotivpersonal 1902 eine der ersten Berufsgruppen mit eigenem Genesungsheim. König Ferdinand von Bulgarien – als begeisterter Hobby-Lokführer – hatte den Bau mitfinanziert.

Zur Gewerkschaft wurde der Verein 1919, und 1937 wurde die Gewerkschaft wieder Verein, um der Auflösung durch die Nationalsozialisten zu entgehen! „Nachdem dieser Trick nicht mehr zog, blieben lediglich die Lokomotivführer-Gesangvereine übrig und hielten zusammen, traditionsbewußt mit Blick in eine bessere Zukunft.“ Immerhin genossen die Lokführer das Privileg, während der Fahrt vom „Deutschen Gruß“ entbunden zu sein, zwecks „Vermeidung irriger Signalauffassung“, wie es das Mitteilungsblatt der Reichseisenbahnen im November 1933 erläuterte.