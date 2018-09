High-Fidel

Dire Straits: „Brothers in Arms“. Wer von diesem fünften Studioalbum der Dire Streits Popklassiker à la „Sultans of Swing“ oder Episches wie in „Telegraph Road“ erwartet, wird gleichermaßen enttäuscht sein. Lang sind viele von Mark Knopflers neuen Songs zweifellos geraten, allerdigs auch überlang wie in „Money For Nothing“, eine Persiflage auf den amerikanischen Pop-Video-Kommerzsender MTV, oder „Why Worry“, ein Liebeslied mit schier nicht enden wollender Instrumental-Coda. Hier gibt sich Knopfler allzu verspielt und verliebt in seine (unbestreitbaren) Gitarren-Künste. Besser gerieten ihm jene Songs, bei denen er ökonomischer verfuhr: die Oldies-Hommage „Walk of Life“, die zumindest ein wenig ironisch Rummelplatzatmosphäre beschwört; der Blues „One World“ mit gleichermaßen knappen wie perfekt gespielten Soli; die deutlich von Dylan beeinflußte Ballade „The Man’s Too Strong“, bei der Knopfler an der Slide-Gitarre brilliert; und der auf schottischer (oder irischer?) Folklore basierende Titelsong mit seiner pazifistischen Botschaft. Im übrigen dürften High-Tech-Fans selbst an den schwächeren Kompositionen ihre helle Freude haben: aufnahmetechnisch und klanglich waren Pop-Platten selten so perfekt produziert. (Vertigo 824 499-2) Franz Schöler

Originell

„Virtuose Hackbrettmusik“. Nicht genug, daß der Instrumentenname einen exotisch-folkloristischen Klang hat, das Titelbild zeigt auch noch, wortwörtlich, ein Brett mit einem Hackebeil. Aber ist das so falsch? Nicht zufällig heißt dieses alte, im 12. Jahrhundert nach Mitteleuropa gekommene Instrument in den germanischen Sprachen so, wie es gespielt wird: Hakkebord (Holland), Hakkebraedt (Dänemark), Hackbräde (Schweden). Die Romanen einigten sich auf den Namen Tympanon, die Slawen und die Ungarn auf Cimbalom. Alle meinen das trapezförmige, der Zither ähnelnde, dem Cembalo vorangegangene Saiteninstrument, das teils gezupft, teils mit Schlegeln geschlagen, „gehackt“ wird. In den dreißiger Jahren war es im Alpengebiet neu belebt worden; auf dieser Schallplatte nun spielt es der Münchner Rudi Zapf, von Kind auf ein Hackbrettspieler, und er hat, alten Usancen folgend, barocke und frühklassische Stücke dafür transskribiert. Es ist eigenartig, aber auch seltsam faszinierend, Sonaten von Vivaldi, Stücke von Carl Stamitz und Rudolf Würthner ganz anders, aber nicht wirklich fremd klingen zu hören – „wie Weihnachten“ sagte jemand, der beim Hereinkommen gerade das „Duett I“ von Carl Stamitz hörte: glöckchenhell, heiter bewegt. Man kann auf dieser originellen Schallplatte auch Bach ganz neu hören – und sich bei Würthners „Csárdás in d-moll“ Ungarn nahe fühlen. Zu den zwei Hackbrettern, die hier gespielt werden, gesellen sich dann und wann auch Cello, Harfe und Gitarre. (Zapf, Reiserei, Müller, Huber, Westermeier. – Trikont-Schallplatten/Efa-Vertrieb US-08-0119)

Manfred Sack