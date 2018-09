Im vergangenen Jahr hat – erstmals seit fünf fahren – die Welt-Erdölförderung wieder zugenommen. Der Grund liegt vor allem in der Konjunkturbelebung in den westlichen Industrieländern. Insgesamt wurden 2,81 Milliarden Tonnen Rohöl gefördert, das sind 2,3 Prozent mehr als 1983. Die Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec), die vor allem „Nicht-Öl-Länder“ versorgt, hat allerdings an Bedeutung verloren. Allein Saudi-Arabien, drittgrößter Produzent der Welt, hat seine Förderung seit 1980, dem bisherigen Produktionshöhepunkt, fast halbiert. Dagegen haben Großbritannien, Mexiko und China als Lieferanten an Bedeutung gewonnen. Die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion sind überwiegend Selbstversorger.