Natur und Kunst verblüffen uns zuweilen durch ihre Parallelität. Ein Beispiel: zwölf Windstärken gibt es und zwölf Halbtonstufen. Noch ein Beispiel: Kaulquappen (wenn sie den Schwanz gerade machen) sehen aus wie Viertelnoten.

Zufall? Absicht? Das bleibt unerforschlich. Zu konstatieren sind verwandtschaftliche Beziehungen. Die Hamburger Künstlerin Marianne Greve hat sie hörbar gemacht. "Helgoländer Windstärken 1975 bis 1979", eingerichtet "für Querflöte allein" verströmen meditative Ruhe – andante selbst beim höchsten Ton: Windstärke zwölf. Die Kaulquappen filmte die Künstlerin in der Badewanne beim Gleiten übers Notenblatt – heraus kam eine Super-8-Partitur für Orgel.

"Die Kunst ist die Schwester der Natur" heißt die Ausstellung im Ahrensburger "Haus der Natur", die noch bis zum 16. Juni zu sehen ist. Hausherr und Veranstalter ist der "Verein Jordsand", der siebzehn Naturschutzgebiete an der Nord- und Ostsee betreut. Zum erstenmal präsentiert eine Naturschutz-Gruppe hier nicht verölte Vögel und krebskranke Fische, sondern – ja – Ornithopoesie, Ökoplakate, Rattenschädel (seriell installiert) und Torf-Kopfstützen, die zum Nachdenken über die Umwelt anregen sollen.

Die Idee zur Schau kam aus Hamburg: von Georg Jappe und Lili Fischer. Beide sind Vereinsmitglieder, waren als Vogelwarte auf Norderoog. Neben Marianne Greve, Joseph Beuys, Klaus Staeck und vielen anderen haben sie auch Beiträge geliefert. Georg Jappe steuerte das Lautgedicht "Nord-Süd-Dialog" bei, in dem er Vögel, Frösche und Zikaden zu Wort kommen läßt. Von Finnland bis zum Orinoko belauschte er die Natur, konfrontiert in seinen Toncollagen "laute, einsame Stimmen aus dem Norden" mit "der tropischen Dichte des Südens". Man hört "Endlosrhythmen, die sich langsam verlagern", den "Übergang vom Helgoländer Vogelfelsen zu Unkenrufen in freier Natur bei heraufziehendem Gewitter".

Lili Fischer hat im Park, der das "Haus der Natur" umgibt, an Bäumen tote Briefkästen installiert, die Botschaften und Essenzen für Waldspaziergänger bereithalten. Birkensaft etwa, "in den Haargrund einmassiert, löst Verkrustungen, der Kalk rieselt raus, und der Birkengeist zieht ein".

Björn Engholm, Führer der schleswig-holsteinischen SPD-Opposition, kostete von dieser Tinktur. Er rief zur, "Befreiung der Natur" auf, zum "Fühlen, Riechen, Tasten". Irgendwann müsse die Politik zum Bruder der Natur werden.

Ein Redetalent, dieser Engholm, das Vernissagenpublikum klatschte und raunte. Da waren die Feingewandeten, die Schicken, auch Neugierige in zerrissenen Hosen und andere, die Schwarz unter den Nägeln trugen, just vom Acker gekommen. Um diese Leute, diese Mischung, ging es dem Verein Jordsand: Mal andere sollten ins Knusperhäuschen der Natur gelockt werden, nicht immer nur bemooste Ornithologen, schwärmende Vogelschützer und knorrige Verehrer der Küste.

Am Ende der Vernissage wurden Tische aufgestellt, und die Unentwegten bekamen Gulaschsuppe und Würstchen. Beuys "Rose für direkte Demokratie" verstrahlte ein frisches Rot aus ihrem Reagenzglas auf dem Sims, und der "amerikanische Hasenzucker" des Filzmeisters lugte aus seiner Vitrine. Der Jordsand-Geschäftsführer Uwe Schneider freute sich über den gesunden Appetit der Gäste. Dann hob er seine Flasche Bier und sagte zum Mißvergnügen von Bruder und Schwester: "Glauben Sie ja nicht, daß wir das alles ernstnehmen. Ulrich Stock