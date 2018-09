Inhalt Seite 1 — Zurück zum Urwald Seite 2 Auf einer Seite lesen

Rastatt

In den Räumen eines ehemaligen Elektrizitätswerkes hat Prinz Philip, Präsident des World Wildlife Fund (WWF), der weltweit größten privaten Naturschutzorganisation, das "internationale WWF-Aueninstitut" eröffnet. "Neben der Alpenregion und dem Wattenmeer", so erklärte Hausherr Emil Dister, "sind die spärlichen Reste der europäischen Flußauen am massivsten von der Vernichtung bedroht."

Sozusagen als Gegenmaßnahme hat der WWF das Elektrizitätswerk übernommen (als Geschenk der Stadt Rastatt), für eine gute halbe Million Mark umbauen lassen und neben dem Geobotaniker Dister drei hauptamtliche Mitarbeiter angeheuert, um am Rhein Öffentlichkeitsarbeit, ökologische Grundlagenforschung und angewandten Naturschutz zu betreiben.

Finanziert wird das Vorhaben aus Spendenmitteln, die Verwaltung trägt sich aus den Zinsen des nicht unbeträchtlichen WWF-Kapitals. Die Privatinitiative ist also nicht unbedingt ein Grund für die Umweltbehörden, sich selbstgefällig auf die Schulter zu klopfen. "Die verschiedenen, selbständigen Umweltorganisationen", meint WWF-Gescnäftsführer Arno Wünschmann, "nehmen immer erfolgreicher die Aufgaben wahr, um die sich eigentlich staatliche Stellen kümmern sollten."

Die aber haben allzuoft genau das Gegenteil im Sinn. Brisantes Beispiel: östlich von Wien, unweit des Donaustädtchens Hainburg, will die österreichische Regierung nach wie vor ein gigantisches Wasserkraftwerk mitten in den letzten großen Auenwald Europas setzen. Umweltschützer haben das Projekt, das eigentlich längst im Bau sein sollte, bislang hinauszögern können. "Jeder Tag ist ein kleiner Sieg für die Hainburger Au", erklärt Institutsleiter Dister, der als wissenschaftlicher Gutachter katastrophale ökologische Folgen im Falle eines Kraftwerksbaues vorausgesagt hat. Auch Prinz Philip war bei einer österreichischen WWF-Aktion im vergangenen Jahr weit weniger artig aufgetreten und hatte der Sinowatz-Regierung die Leviten gelesen. "Der Prinz", so schrieb anschließend das Wiener Wirtschaftsmagazin trend, "hat wohl schon mehr Leute beleidigt als seine Frau jemals zum Ritter schlagen kann."

Nicht besser steht es um die deutsch-französischen Rheinauen. Nur sechs Prozent der ehemals natürlichen Flußuferlandschaft haben die "Nutzbarmachung" des Stromes überlebt. Gerade ein Prozent können die Experten noch als intakte, dynamische Auen-Lebensgemeinschaft bezeichnen. In diesen biologischen Refugien, vor allem im 900 Hektar großen, 1984 unter Naturschutz gestellten Gebiet bei Rastatt und dem 1600 Hektar großen "Taubergießen" nördlich des Kaiserstuhl, haben Wissenschaftler 151 Vogelarten gezählt, darunter Wespenbussard, Schwarzmilan, Eisvogel oder Baumfalke. 73 Arten haben bereits ihren Platz auf der roten Liste, sie sind vom Aussterben bedroht oder gefährdet. In den ökologischen Nischen, inmitten des dichtbesiedelten und industrialisierten Oberrheintales leben 450 Großschmetterlinge und 45 Libellenarten.

Der badische Wasserbau-Pionier Johann Gottfried Tulla ist schuld daran, daß der Rhein im vergangener Jahrhundert sein ordentliches Bett bekam und der feuchtschwüle Urwald auf der Strecke blieb. Tullas "Rectificationsplan" grub dem Auwald das lebensnotwendige Wasser ab.