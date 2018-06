Noch ehe an diesem Mittwoch die Umtauschfrist abgelaufen war, konnte sich Veba-Chef Rudolf v. Bennigsen beruhigt zurücklegen; Die freien Aktionäre der Veba-Enkelin Nordwestdeutsche Kraftwerke AG (NWK) in Hamburg hatten von dem verlockenden Angebot der Großmutter – eine Veba-Aktie plus 45 Mark in bar für einen NWK-Anteil – in so großer Zahl Gebrauch gemacht, daß einer Neuordnung der Stromfirmen des Konzerns nun nichts mehr im Wege steht.